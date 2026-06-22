Thiago Silva no se retira y vuelve por cuarta vez al club de su vida con 41 años

Fluminense anunció este lunes un nuevo regreso del veterano defensor Thiago Silva, uno de los mayores ídolos del conjunto carioca y que, a sus 41 años, vestirá por cuarta vez la camisa del equipo de Río de Janeiro antes de jubilarse a finales de 2026. "Algunas historias nunca van a tener final. El 'monstruo' Thiago Silva está de regreso al Fluminense", anunció el conjunto tricolor en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Thiago Silva, que disputó cuatro mundiales como titular indiscutible de la selección brasileña (2010, 2014, 2018 y 2022), vuelve al equipo en el que se inició como profesional y que abandonó en diciembre pasado, cuando fichó por el Porto alegando que no aguantaba seguir viviendo distante de su familia. El zaguero se formó como profesional en el Fluminense en 1998 antes de iniciar una exitosa carrera internacional en clubes europeos como Porto y Dinamo de Moscú. En 2006 regresó al conjunto de Río de Janeiro, pero dos años después retomó su carrera internacional, aún con más éxito, en equipos como Milán, París Saint-Germain y Chelsea. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En 2024 volvió nuevamente la Fluminense, pero en diciembre de 2025 rescindió su contrato. La dirección del cuadro carioca aprovechó que Porto no le renovó el contrato que vence en junio para repatriarlo nuevamente. En total, en sus tres etapas anteriores, Thiago Silva disputó 212 partidos con el Fluminense, en los que anotó 19 goles. Su único título con el club al que jura amor eterno, sin embargo, fue el de la Copa do Brasil de 2007.