Francia va por la clasificación: hora y por dónde ver hoy el duelo ante Irak

La selección de Francia afronta este lunes ante Irak su segundo compromiso en el Mundial 2026 en busca del pase a los 16avos de final y con la necesidad de ganar rodaje después de un estreno frente a Senegal en el que ganó, pero no convenció. Ambas escuadras se enfrentan a partir de las 3:00 PM (hora de Honduras y México) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y el encuentro se podrá ver en territorio catracho por Tigo Sports y TVC.



En su estreno frente a Senegal el pasado martes, Francia ganó por 3-1 gracias a un sólido segundo tiempo, pero dejó muchas dudas en una floja primera mitad en la que solo realizó un disparo a puerta, su peor registro en un Mundial desde 1966. Didier Deschamps se vio obligado a reordenar el ataque en la segunda mitad, desplazando a Ousmane Dembélé al costado derecho, situando a Michael Olise como mediapunta y dando entrada a Bradley Barcola en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué. Ante Irak, número 60 del ranking FIFA, es probable que Deschamps opte por repetir la fórmula que le funcionó contra Senegal, incluso con Barcola de salida, para dar a sus hombres el rodaje que necesitan para alimentar sus aspiraciones de conquistar la tercera estrella. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con este reajuste, Deschamps también tiene el reto de recuperar para la causa a Dembélé, el Balón de Oro, que fue el jugador peor valorado por los lectores de L'Équipe entre los internacionales franceses tras el partido frente a Senegal.

Más allá de ganar rodaje, Francia tendrá como principal objetivo sellar su clasificación para la fase de eliminatorias, algo que conseguirá si suma los tres puntos, aunque la primera posición del grupo no se decidirá hasta la última jornada, en su duelo frente a la Noruega de Erling Haaland. Kylian Mbappé hizo historia con su doblete al quedar como máximo goleador de Francia en los Mundiales. Irak lo tiene muy complicado para superar la fase de grupos en su regreso al Mundial tras 40 años de ausencia, pero a los 'Leones de Mesotomia' les queda dejar una buena imagen frente a selecciones de primer nivel como Francia o Senegal.

Así fue contra Noruega, pese a encajar un 4-1. Aymen Hussein hizo el segundo gol mundialista de la historia de Irak, pero sobre todo los iraquíes mostraron en un despliegue físico y de voluntad que pueden sorprender a cualquiera. Esa goleada que lideró Haaland, no parece motivo suficiente para que el australiano Graham Arnold modifique de manera significativa el once iraquí, que ya se habrá sacudido los nervios de su debut.

POSIBLES ALINEACIONES