Pedaleó por 11 países para llegar al Mundial y no pudo entrar a USA: el duro motivo

Ese fue el punto final para su aventura y su ilusión de ver a Messi en la cancha durante su último Mundial. "La sensación es, por un lado, de tristeza y enojo. No solo por mí, sino por un montón de gente que quiso ir y no pudo. El fútbol es el deporte que más gusta en el mundo, el torneo se hace en Estados Unidos y algunos pasan y otros no".