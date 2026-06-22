Pedaleó por 11 países para llegar al Mundial y no pudo entrar a USA: el duro motivo

Un ciclista y aficionado argentino intentó llegar a Estados Unidos para ver a la selección liderada por Messi, pero se quedó a un paso de conseguirlo. El motivo por el que se tuvo que regresar a su país.
La Copa del Mundo tiene cientos de historias de aficionados que tratan de hacer hasta lo imposible por ver un partido. Pero también está la otra "cara de la moneda", entre aquellos que hacen grandes esfuerzos pero se quedan a las puertas del sueño. Entre esos últimos se encuentra Matías Villarruel.
El fanático argentino atravesó 11 países y pedaleó más de 6 mil kilómetros en 45 días, pero no pudo ingresar a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Albiceleste en su intento por retener el título.
Matías forma parte de 'Todo a pedal', un grupo de ciclistas que ya habían presenciado el Mundial-2022 tras realizar un largo viaje por África y Medio Oriente hasta llegar a Qatar, y que en marzo de este año tomó la decisión de salir nuevamente a las rutas con el objetivo de estar en el presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
La fecha de salida inicial era el 30 de abril desde Argentina y Villarruel consiguió un turno para el trámite de la visa en los días previos, pero finalmente le informaron que su solicitud había sido rechazada.
En una entrevista con TN, Matías cuenta cómo fue la travesía en bicicleta para finalmente no poder entrar a USA. "Fue un bajón. Yo ya había ido al Mundial anterior y soy muy fanático de Messi, así que decidí ir con los chicos porque me gusta viajar. También creo que fue una especie de acto de rebeldía. Dije: si no me dejan pasar, voy igual hasta donde puedo".
Matías emprendió el viaje con sus amigos Lucas, Leandro y Silvio, con la esperanza de poder hacer un nuevo trámite más adelante. "Subí un video a las redes y varias personas me respondieron que podía hacer la visa en Ciudad de México o en Ecuador. Finalmente conseguí un turno en Quito", explica.
El ciclista argentino logró recorrer 6 mil kilómetros, atravesó 11 países en 45 días, inclido toda Centroamérica. El grupo iba publicando imágenes de su estadía en cada población por medio de Instagram y Matías estaba ilusionado por asisitir a una nueva Copa del Mundo.
Tras pasar por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador en bicicleta, fue el turno de frenarse en Guatemala. Desde allí se tomó un vuelo hacia Quito con la idea de cumplir el trámite de la visa.
La intención de Matías era volver a reunirse con sus compañeros en Estados Unidos, pero al llegar a Ecuador se encontró con un problema inesperado.
"En Migraciones me dijeron que no podía entrar porque en mi paso anterior no había marcado la salida del país. Fue un error nuestro. Les mostré los videos, diciendo que no fue a propósito, pero finalmente me dijeron que no podía volver a entrar a Ecuador por un año. Así perdí el turno que tenía para hacer el trámite de la visa el 15 de junio", revela.
Ese fue el punto final para su aventura y su ilusión de ver a Messi en la cancha durante su último Mundial. "La sensación es, por un lado, de tristeza y enojo. No solo por mí, sino por un montón de gente que quiso ir y no pudo. El fútbol es el deporte que más gusta en el mundo, el torneo se hace en Estados Unidos y algunos pasan y otros no".
"Al mismo tiempo, estoy muy contento y orgulloso de haber pedaleado todos esos kilómetros y de haber generado ese movimiento. Tal vez otra persona decía: 'No tengo visa, no voy a hacer este viaje'. Si yo hubiera pensado eso, me hubiera perdido de conocer todos esos países, de estar con los chicos, de conocer personas, de comer comidas nuevas y de todo, que fue increíble", reconoce.
Sus tres amigos sí llegaron a Estados Unidos sin ningún incoveniente y fueron recibidos por el propio Lionel Scaloni en la concentración de la selección argentina en Kansas City.
"Los chicos me dijeron que estaban muy nerviosos. Primero salió Scaloni, y después estuvieron Alexis Mac Allister y Nico González. Están muy contentos. En Qatar ya habíamos querido conocer a los jugadores y no pudimos, así que es buenísimo que ahora ellos hayan podido hacerlo", declaró Matías.
Tras no poder cumplir con el objetivo, el hincha de 34 años se regresó a Córdoba y pudo ver el debut de la Albiceleste ante Argelia por TV: "Esa es la parte linda de volver a casa”. También afirmó que le tiene "mucha fe" al equipo nacional porque tiene "la magia intacta".
Además de recorrer países en bicicleta y crear contenido para su cuenta de Instagram (@viaja_con_cabeza), Matías es editor de videos para diferentes marcas. También suele lanzarse a las calles en su moto y acompañado de su perra, Malca, a la que adoptó en México.
Pese a que no pudo llegar al Mundial 2026, Matías dejó un mensaje alentador para quienes tengan en mente emprender una aventura similar a la suya. "Que se animen, siempre les va a quedar la experiencia y eso es muy hermoso. Lo más difícil, en un viaje o en cualquier proyecto, es empezar, pero después todo se va acomodando solito".