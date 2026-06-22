Messi habló del penal errado y el récord histórico: "Estoy cansado"

Leo Messi afirmó estar feliz y también cansado este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales. "Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido en el estadio de Arlington con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026. "No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora, pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos", apuntó. Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Messi aseguró que lograr triunfos ante Argelia y Austria estaba dentro de los planes del equipo, aunque subrayó que el ritmo intenso del partido complicó el funcionamiento ofensivo. "Por momentos nos costó hacer las posesiones largas que nosotros queremos. Ellos tampoco nos hicieron daño, pero fue un partido muy trabado donde había que jugar muy rápido".