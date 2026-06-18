La familia Messi rompe el silencio y comunica sobre la salud del padre de Leo

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", explicaron sus seres queridos en la nota.

Este jueves, la familia de Leo Messi rompió el silencio tras las constantes especulaciones sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del actual jugador del Inter de Miami. A través de un mensaje oficial, confirmaron que Jorge atraviesa un problema médico, pero enviaron un parte de tranquilidad a todos sus seguidores.

La familia Messi no ocultó su descontento con las falsas informaciones que han circulado en las últimas horas. En el comunicado, criticaron la falta de tacto de algunos medios y personas que tocaron el tema sin tener datos reales.

"Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", denunció el entorno del capitán argentino.

Para evitar que se sigan esparciendo mentiras, aclararon que ninguna persona fuera de su círculo íntimo conoce los detalles exactos de la enfermedad. Por lo tanto, pidieron a la gente y a la prensa no creer en versiones que no vengan directamente de ellos.

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Finalmente, los Messi agradecieron los miles de mensajes de apoyo y cariño que han recibido, insistiendo en que se respete la privacidad de Jorge durante su proceso de recuperación.