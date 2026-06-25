Federación Venezolana confirma los futbolistas desaparecidos tras los terremotos

El fútbol venezolano atraviesa horas de profunda incertidumbre tras los terremotos que sacudieron al país. Al tiempo que los cuerpos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan de forma ininterrumpida con las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los colapsos, la Federación Venezolana de Fútbol informó oficialmente que siete futbolistas permanecen desaparecidos.
La preocupación crece de forma exponencial minuto a minuto en los clubes locales y en la comunidad deportiva internacional.
Las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas por los sismos mientras familiares y dirigentes deportivos aguardan noticias sobre el paradero de los futbolistas.
Entre los deportistas buscados se encuentra Yimvert Berroterán, de 18 años, una de las promesas de las divisiones juveniles de la selección venezolana y jugador de la Universidad Central de Venezuela. El joven mediocampista fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas más castigadas por el desastre natural.
La lista de desaparecidos también incluye al defensor Edwin Peraza, de 33 años y jugador del Portuguesa FC, y al juvenil José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años, integrante del Deportivo La Guaira. Según informó la Federación Venezolana de Fútbol, los tres permanecían incomunicados desde el momento de los terremotos.
La entidad deportiva, junto con familiares y allegados de los futbolistas, lanzó un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que pueda colaborar con las tareas de localización y rescate, en medio de una compleja situación humanitaria y de infraestructura provocada por el desastre.
Los terremotos, que afectaron especialmente a las regiones del norte venezolano, dejaron cientos de víctimas, miles de heridos y severos daños materiales, además de importantes dificultades en las comunicaciones y el suministro eléctrico, lo que complica la búsqueda de personas desaparecidas.
Mientras avanzan los operativos de rescate, el mundo del fútbol venezolano permanece en vilo a la espera de novedades sobre los jugadores y sobre el estado de miles de familias afectadas por la tragedia.