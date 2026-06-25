Federación Venezolana confirma los futbolistas desaparecidos tras los terremotos

El fútbol venezolano atraviesa horas de profunda incertidumbre tras los terremotos que sacudieron al país. Al tiempo que los cuerpos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan de forma ininterrumpida con las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los colapsos, la Federación Venezolana de Fútbol informó oficialmente que siete futbolistas permanecen desaparecidos. La preocupación crece de forma exponencial minuto a minuto en los clubes locales y en la comunidad deportiva internacional.

Las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas por los sismos mientras familiares y dirigentes deportivos aguardan noticias sobre el paradero de los futbolistas. Entre los deportistas buscados se encuentra Yimvert Berroterán, de 18 años, una de las promesas de las divisiones juveniles de la selección venezolana y jugador de la Universidad Central de Venezuela. El joven mediocampista fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas más castigadas por el desastre natural. La lista de desaparecidos también incluye al defensor Edwin Peraza, de 33 años y jugador del Portuguesa FC, y al juvenil José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años, integrante del Deportivo La Guaira. Según informó la Federación Venezolana de Fútbol, los tres permanecían incomunicados desde el momento de los terremotos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE