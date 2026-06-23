Julián Álvarez exige salir y el Real Madrid toma una decisión que sorprende a Barcelona

El futuro del delantero argentino Julián Álvarez se ha convertido en la novela del verano en el fútbol español. Tras brillar este lunes con la selección argentina ante Austria, el jugador pidió públicamente salir de su actual club, el Atlético de Madrid. Sin embargo, el Real Madrid tiene claro su plan: no piensa pagar ni un euro más. El club blanco ya hizo su jugada y considera que la carpeta está prácticamente cerrada, a menos que ocurra un milagro, según informa diario Marca este martes 23 de junio.



El pasado 9 de julio, el Real Madrid puso sobre la mesa 150 millones de euros por Julián Álvarez. Esta millonaria cifra cumplía con la gran promesa electoral del presidente Florentino Pérez. Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó la oferta de inmediato de forma rotunda. Incluso, desde las redes sociales del equipo rojiblanco se lanzaron algunas burlas hacia su eterno rival de ciudad. Para los nuevos dueños del Atlético, vender a su estrella al Real Madrid sería una decisión muy impopular ante su afición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El Barcelona acecha, pero sin dinero



Con el Real Madrid fuera de las subastas, el otro gran interesado es el Barcelona. El problema para los azulgranas es el dinero: su oferta se quedó en 100 millones de euros (dos terceras partes de lo que ofrecía el Madrid). Debido a su delicada situación económica, parece muy difícil que el Barça pueda subir esa cantidad. Esto pone en un aprieto al Atlético de Madrid, que ahora tendrá que justificar si vende a su jugador por menos dinero del que ofrecía el Madrid.