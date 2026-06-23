Julián Álvarez exige salir y el Real Madrid toma una decisión que sorprende a Barcelona

El futuro del delantero argentino Julián Álvarez se ha convertido en la novela del verano en el fútbol español. Tras brillar este lunes con la selección argentina ante Austria, el jugador pidió públicamente salir de su actual club, el Atlético de Madrid. Sin embargo, el Real Madrid tiene claro su plan: no piensa pagar ni un euro más.
El club blanco ya hizo su jugada y considera que la carpeta está prácticamente cerrada, a menos que ocurra un milagro, según informa diario Marca este martes 23 de junio.
El pasado 9 de julio, el Real Madrid puso sobre la mesa 150 millones de euros por Julián Álvarez. Esta millonaria cifra cumplía con la gran promesa electoral del presidente Florentino Pérez.
Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó la oferta de inmediato de forma rotunda. Incluso, desde las redes sociales del equipo rojiblanco se lanzaron algunas burlas hacia su eterno rival de ciudad. Para los nuevos dueños del Atlético, vender a su estrella al Real Madrid sería una decisión muy impopular ante su afición.
El Barcelona acecha, pero sin dinero
Con el Real Madrid fuera de las subastas, el otro gran interesado es el Barcelona. El problema para los azulgranas es el dinero: su oferta se quedó en 100 millones de euros (dos terceras partes de lo que ofrecía el Madrid). Debido a su delicada situación económica, parece muy difícil que el Barça pueda subir esa cantidad.
Esto pone en un aprieto al Atlético de Madrid, que ahora tendrá que justificar si vende a su jugador por menos dinero del que ofrecía el Madrid.
Otros gigantes de Europa como el Arsenal de Inglaterra y el PSG de Francia también están atentos a la situación. Mientras tanto, el Real Madrid verá el desenlace desde la primera fila como un espectador más. Sus prioridades ahora son otras.
¿Hay esperanza de ver a Julián de blanco? Aunque parece ciencia ficción, en el fútbol nada es imposible. La única opción de que Julián Álvarez llegue al Bernabéu es que ningún otro equipo iguale los 150 millones del Real Madrid y el Atlético se vea obligado a aceptar la oferta de su vecino.