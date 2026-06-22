Mbappé no le da tregua a Messi: así va la tabla de goleadores históricos en Mundiales

La historia de los Mundiales tiene un nuevo dueño en la cima de su tabla de goleadores. Lionel Messi alcanzó una marca sin precedentes este lunes 22 de junio al convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en las Copas del Mundo, gracias a los dos tantos que marcó en el triunfo de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El capitán albiceleste brilló en el Estadio de Dallas y llevó a su selección a una victoria clave, pero además escribió una página dorada en el fútbol internacional. Con sus anotaciones ante los europeos, el astro rosarino llegó a 18 goles mundialistas, superando el registro histórico de 16 que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde Brasil 2014.