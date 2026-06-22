Mbappé no le da tregua a Messi: así va la tabla de goleadores históricos en Mundiales

La historia de los Mundiales tiene un nuevo dueño en la cima de su tabla de goleadores. Lionel Messi alcanzó una marca sin precedentes este lunes 22 de junio al convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en las Copas del Mundo, gracias a los dos tantos que marcó en el triunfo de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
El capitán albiceleste brilló en el Estadio de Dallas y llevó a su selección a una victoria clave, pero además escribió una página dorada en el fútbol internacional. Con sus anotaciones ante los europeos, el astro rosarino llegó a 18 goles mundialistas, superando el registro histórico de 16 que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde Brasil 2014.
La actuación de Messi no solo impulsó a Argentina en el torneo, sino que también modificó los libros de récords de la FIFA. El delantero argentino alcanzó esta cifra tras disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, consolidando una trayectoria legendaria que lo mantiene como una de las figuras más influyentes en la historia del deporte.
Detrás del campeón del mundo aparecen nombres ilustres como Miroslav Klose y Kylian Mbappé, ambos con 16 anotaciones, seguidos por el brasileño Ronaldo Nazário con 15 y el alemán Gerd Müller con 14. Más abajo figura el francés Just Fontaine, quien acumuló 13 tantos en una sola edición del torneo.
Con 18 celebraciones mundialistas, Messi amplía aún más su legado y deja una huella imborrable en la máxima competición del fútbol. A sus 39 años, el argentino continúa rompiendo récords y demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.
ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES
1- Lionel Messi (Argentina) – 18 goles
2- Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles
3- Kylian Mbappé (Francia) – 16 goles
4- Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles
5- Gerd Müller (Alemania) – 14 goles
6- Just Fontaine (Francia) – 13 goles