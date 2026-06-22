Estalla escándalo sobre Raphinha que sacude a Brasil y Barcelona: "Lo está pasando mal"

La selección de Brasil no solo lucha contra las lesiones en este Mundial, sino también contra los rumores. El exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, conocido como Vampeta, encendió las alarmas al asegurar que el extremo del Barcelona, Raphinha, la está pasando muy mal fuera de las canchas. Según Vampeta, el jugador enfrenta una crisis personal tan fuerte que su mayor deseo es abandonar el fútbol europeo.

Las polémicas declaraciones de Vampeta

En una entrevista para el podcast 'Red Cast', el campeón del mundo en 2002 soltó la bomba sin filtros: "Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir al Al Hilal (de Arabia Saudita); lo está pasando muy mal", aseguró Vampeta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El exjugador añadió que se enteró de la situación por personas cercanas al entorno de Raphinha y que el delantero ve su posible fichaje por el club árabe como la única solución para estabilizar su vida y "cambiar las cosas".

El entorno de Raphinha desmiente todo