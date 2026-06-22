Estalla escándalo sobre Raphinha que sacude a Brasil y Barcelona: "Lo está pasando mal"

La selección de Brasil no solo lucha contra las lesiones en este Mundial, sino también contra los rumores. El exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, conocido como Vampeta, encendió las alarmas al asegurar que el extremo del Barcelona, Raphinha, la está pasando muy mal fuera de las canchas.
Según Vampeta, el jugador enfrenta una crisis personal tan fuerte que su mayor deseo es abandonar el fútbol europeo.
Las polémicas declaraciones de Vampeta
En una entrevista para el podcast 'Red Cast', el campeón del mundo en 2002 soltó la bomba sin filtros:
"Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir al Al Hilal (de Arabia Saudita); lo está pasando muy mal", aseguró Vampeta.
El exjugador añadió que se enteró de la situación por personas cercanas al entorno de Raphinha y que el delantero ve su posible fichaje por el club árabe como la única solución para estabilizar su vida y "cambiar las cosas".
El entorno de Raphinha desmiente todo
Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. La declaración causó un enorme impacto, al punto de que Igor Padilha, una persona muy cercana a Raphinha, salió a desmentir categóricamente al exfutbolista con un mensaje directo: "Tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío". Para muchos aficionados y allegados al jugador, la información de Vampeta es totalmente falsa y fuera de lugar.
Mientras este escándalo estalla en los medios, Raphinha también pelea por recuperarse físicamente. La 'Canarinha' confirmó que el extremo sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el último partido contra Haití.
Aunque se perderá el próximo juego ante Escocia este miércoles 24 de junio, el cuerpo médico de Brasil informó que el futbolista no dejará la concentración y se quedará en Estados Unidos siguiendo un tratamiento intensivo para intentar volver a jugar en el torneo.
Esta es la segunda lesión consecutiva que sufre con su selección, tras una rotura muscular en marzo pasado que lo dejó cinco semanas fuera con el Barcelona.