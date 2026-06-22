Partidos de hoy lunes 22 de junio en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver a Messi y Mbappé

La emoción de la Copa del Mundo no se detiene. Este lunes se juegan cuatro partidos cruciales correspondientes a los Grupos I y J. Los grandes favoritos saltan a la cancha con el objetivo de ganar para asegurar un boleto a la siguiente ronda, mientras que los equipos que perdieron en el debut se juegan la vida.
A continuación, te contamos cómo llegan los equipos y los horarios para que no te pierdas ningún detalle.
Argentina vs. Australia (Grupo J)
El día arranca con un duelo de ganadores. La actual campeona, Argentina, viene de golear 3-0 a Argelia con una actuación brillante de Lionel Messi. Por su parte, Australia llega con los mismos tres puntos tras vencer 3-1 a Jordania. El que gane este partido prácticamente pondrá un pie en la próxima fase.
Francia vs. Irak (Grupo I)
Francia mostró todo su poder ofensivo con Kylian Mbappé y Michael Olise al vencer 3-1 a Senegal en su debut. Hoy se enfrentan a un equipo de Irak que llega golpeado tras caer 4-1 ante Noruega. En el papel, los franceses son los grandes favoritos para llevarse la victoria.
Noruega vs. Senegal (Grupo J)
La Noruega de Erling Haaland llega con el ánimo a tope después de golear 4-1 a Irak. Esta tarde se medirán ante Senegal, una selección que dejó buenas sensaciones a pesar de perder contra Francia, pero que hoy está obligada a sumar puntos si no quiere quedar fuera.
Jordania vs. Argelia (Grupo I)
El cierre de la jornada será un partido por la supervivencia. Ambos equipos perdieron en su primer juego, por lo que una derrota hoy significaría casi el adiós del Mundial. Jordania busca hacer historia tras anotar su primer gol mundialista, mientras que Argelia necesita despertar urgentemente.
Horarios de los partidos
Aquí tienes la agenda para Centroamérica y Panamá:
Argentina vs. Australia * 11:00 a.m. – Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua
12:00 p.m. – Panamá
Francia vs. Irak * 3:00 p.m. – Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua
4:00 p.m. – Panamá
Noruega vs. Senegal * 6:00 p.m. – Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua
7:00 p.m. – Panamá
Jordania vs. Argelia * 9:00 p.m. – Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua
10:00 p.m. – Panamá
Centroamérica: Podrás disfrutar de las transmisiones a través de Tigo Sports (y por Deportes TVC en Honduras).
Estados Unidos: La cobertura en inglés va por Fox y FS1, mientras que las opciones en español son Telemundo, Peacock y Universo