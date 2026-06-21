Clasificados a dieciseisavos y eliminados del Mundial 2026

Los primeros en celebrar su clasificación fueron México, Estados Unidos y Alemania, equipos que lograron pleno de victorias en sus dos presentaciones y sellaron anticipadamente su boleto a la ronda de eliminación directa.

La fase de grupos del Mundial 2026 está viviendo su segunda jornada en la primera fase y hay clasificados a segunda ronda. A falta de varias jornadas por disputarse en algunos sectores, tres selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final , mientras que otras tres quedaron sin opciones de continuar en la máxima cita del fútbol.

El combinado mexicano hizo historia al convertirse en una de las primeras selecciones en garantizar el liderato de su grupo tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur.

Estados Unidos también confirmó su presencia en la siguiente fase luego de imponerse a Paraguay y Australia, resultados que lo colocan como líder del Grupo D con seis puntos.

Por su parte, Alemania ratificó su condición de favorita tras golear 7-1 a Curazao y derrotar 2-1 a Costa de Marfil para asegurar el primer lugar del Grupo E.

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Mientras algunos celebran, otros ya comenzaron a hacer maletas. Haití y Turquía fueron las primeras selecciones en quedar matemáticamente eliminadas tras encadenar derrotas en sus dos compromisos iniciales, quedándose sin posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación.

A esa lista se sumó Túnez, que sufrió una contundente derrota de 4-0 ante Japón y quedó sin puntos en el Grupo F, resultado que selló su eliminación anticipada del torneo. El conjunto africano se convirtió así en la tercera selección oficialmente fuera de la Copa del Mundo.

Con todavía varias jornadas por disputarse, el Mundial 2026 comienza a perfilar a sus candidatos y a sus primeras decepciones. México, Estados Unidos y Alemania ya tienen asegurado su lugar entre los 32 mejores del torneo, mientras que Haití, Turquía y Túnez deberán pensar desde ahora en el futuro tras despedirse prematuramente de la competencia.



Clasificados a dieciseisavos del Mundial 2026

México

Estados Unidos

Alemania



Eliminados

Haití

Turquía

Túnez



TABLAS DE POSICIONES MUNDIAL 2026