¡Ganadoras! Hermosas aficionadas sobresalieron hoy en el Mundial 2026

Fanáticas de España, Cabo Verde, Irán, Uruguay entre otras nacionalidades disfrutaron del día futbolístico. Fotos EFE y capturas de pantalla.
Una aficionada de Argentina posa junto a un cartel con las imágenes de Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Mario Alberto Kempes este sábado, en Euless (EE.UU.). Argentina enfrentará a Austria en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 este lunes.
Aficonada de Egipto vivió con mucha emoción y orgullo la previa del encuentro frente a Nueva Zelanda en la ciudad de Vancouver, Canadá.
Aficionadas de Cabo Verde animan este domingo en el estadio Hard Rock en Miami deslumbraron a los presentes.
Hincha de Uruguay anima este domingo en el partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 ante Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami.
Cabo Verde está sorprendiendo en el Mundial y sus fanáticos lucen espectaculares.
Un look llamativo de la fanática de la Celeste que se fue triste por el empate ante Cabo Verde.
Pero demostró estar comprometida con Uruguay y no se cansó de alentar a su selección.
La aficionada de Uruguay anima su selección en el estadio Hard Rock en Miami.
La hincha de Argentina posa durante un banderazo este domingo, en el parque Klyde Warren, en Dallas.
En las afueras del parque Klyde Warren, en Dallas, la aficionada besa la copa del mundo, la quieren de nuevo.
Irán no estuvo sola, ella anima su equipo este domingo en el partido del grupo G del Mundial de la FIFA ante e Bélgica.
Aficionados de Irán presentes y disfrutando en el estadio SoFi en Los Ángeles (EE.UU.).
Española anima su equipo durante la transmisión del partido frente a Arabia Saudita en el Zócalo de la Ciudad de México.
Las hermosas fanáticas de Cabo Verde se han hecho virales en las redes sociales.
Apoyando a Uruguay a pesar de los malos resultados en la primera fase del Mundial 2026.
De Cabo Verde para el mundo, hermosa posa para el lente y se ganó millones de suspiros.