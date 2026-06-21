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¡Ganadoras! Hermosas aficionadas sobresalieron hoy en el Mundial 2026

Fanáticas de España, Cabo Verde, Irán, Uruguay entre otras nacionalidades disfrutaron del día futbolístico.

21 de junio de 2026 a las 18:06
¡Ganadoras! Hermosas aficionadas sobresalieron hoy en el Mundial 2026
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Fanáticas de España, Cabo Verde, Irán, Uruguay entre otras nacionalidades disfrutaron del día futbolístico. Fotos EFE y capturas de pantalla.
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Una aficionada de Argentina posa junto a un cartel con las imágenes de Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Mario Alberto Kempes este sábado, en Euless (EE.UU.). Argentina enfrentará a Austria en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 este lunes.

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Aficonada de Egipto vivió con mucha emoción y orgullo la previa del encuentro frente a Nueva Zelanda en la ciudad de Vancouver, Canadá.
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Aficionadas de Cabo Verde animan este domingo en el estadio Hard Rock en Miami deslumbraron a los presentes.
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Hincha de Uruguay anima este domingo en el partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 ante Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami.
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Cabo Verde está sorprendiendo en el Mundial y sus fanáticos lucen espectaculares.
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Un look llamativo de la fanática de la Celeste que se fue triste por el empate ante Cabo Verde.
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Pero demostró estar comprometida con Uruguay y no se cansó de alentar a su selección.
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La aficionada de Uruguay anima su selección en el estadio Hard Rock en Miami.
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La hincha de Argentina posa durante un banderazo este domingo, en el parque Klyde Warren, en Dallas.
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En las afueras del parque Klyde Warren, en Dallas, la aficionada besa la copa del mundo, la quieren de nuevo.
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Irán no estuvo sola, ella anima su equipo este domingo en el partido del grupo G del Mundial de la FIFA ante e Bélgica.
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Aficionados de Irán presentes y disfrutando en el estadio SoFi en Los Ángeles (EE.UU.).
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Española anima su equipo durante la transmisión del partido frente a Arabia Saudita en el Zócalo de la Ciudad de México.
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Las hermosas fanáticas de Cabo Verde se han hecho virales en las redes sociales.
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Apoyando a Uruguay a pesar de los malos resultados en la primera fase del Mundial 2026.
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De Cabo Verde para el mundo, hermosa posa para el lente y se ganó millones de suspiros.
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