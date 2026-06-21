Mamá de Vozinha enloqueció: así fue el histórico gol de Cabo Verde en un Mundial

El tanto llegó nada menos que ante Uruguay, dos veces campeón del mundo, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Cabo Verde escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística este sábado al anotar el primer gol de su trayectoria en una Copa Mundial.

La selección africana, que disputa su primera participación en una Copa del Mundo, ya había llamado la atención en su debut al empatar sin goles frente a España. Sin embargo, frente a los uruguayos consiguió un hito todavía mayor: celebrar su primera anotación en el máximo escenario del fútbol internacional.

El autor de la histórica conquista fue Kevin Pina, quien a los 21 minutos ejecutó un magistral tiro libre que terminó en el fondo de la red defendida por Fernando Muslera. El mediocampista aprovechó un espacio en la barrera celeste y colocó el balón lejos del alcance del experimentado guardameta.

La anotación desató la euforia entre los jugadores caboverdianos y en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami, donde miles de aficionados, especialmente la madre de Vozinha, celebraron un momento que quedará grabado para siempre en la memoria del pequeño país africano.

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