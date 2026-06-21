¡Cabo Verde lo hizo de nuevo! Amargo empate para Uruguay y Vozinha se acerca a 16avos

Uruguay dejó escapar una valiosa oportunidad en el Grupo H del Mundial 2026 al igualar 2-2 frente a una combativa Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. En un partido cargado de emociones, Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio marcaron para la Celeste, mientras que Kevin Pina y Hélio Varela firmaron los tantos africanos. Con este resultado, la clasificación quedó completamente abierta y los cuatro equipos de la zona mantienen opciones de avanzar a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa intentó imponer su estilo desde el inicio, apostando por una presión intensa para recuperar rápidamente el balón. Aunque Uruguay dominó largos tramos de la posesión, encontró dificultades para romper el orden defensivo de Cabo Verde, que apostó por un juego físico y una férrea disputa en cada sector del campo.

La primera gran emoción llegó a los 20 minutos. Steven Moreira protagonizó una destacada acción individual para superar la presión uruguaya y provocó una falta peligrosa cerca del área. Kevin Pina tomó la responsabilidad en el cobro y sorprendió con un potente remate rasante que venció a Fernando Muslera, convirtiéndose en el autor del primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales. La desventaja complicó a los sudamericanos, que mostraron imprecisiones y poca claridad en ataque durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, encontraron respuesta en el juego aéreo y los centros desde las bandas. Primero apareció Maximiliano Araújo para aprovechar un rebote dentro del área y establecer el empate, y poco después Agustín Canobbio culminó otra acción ofensiva para darle la vuelta al marcador antes del descanso. En la segunda mitad, el compromiso mantuvo la intensidad y la lucha constante en la mitad de la cancha. Cuando parecía que Uruguay tenía el control del resultado, una descoordinación defensiva terminó costándole caro. Un error en la salida permitió que Hélio Varela aprovechara la oportunidad y definiera con el arco a su disposición para devolver la igualdad al marcador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE