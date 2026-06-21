Los 3 récords de Yamal, inesperada figura en España y chica enamoró en Atlanta

NO SE VIO EN TV: Yamal hizo tres récords personales, el susto en España, el enmascarado y la mamá de Lamine sorprendió.
¡Qué locura! Los aficionados de España hicieron una caminata espectacular en la previa del partido mundialista ante Arabia Saudita.
Los enmascarados españoles se hicieron presentes en el recinto de Atlanta, Estados Unidos. Disfrutaron de una vapuleada de su país.
Las bellas españolas no se perdieron a detalle el enorme triunfo de España que hoy revivió en la Copa del Mundo.
Lamine Yamal también vivió un partido de ensueño al anotar su primer gol en Copas del Mundo a nivel adulto.
En esta acción se dio el cuarto gol de España. Cucurella le pegó, pero fue un saudí que terminó metiendo la pelota en el fondo de la red.
Rodri dio el susto en el partido, pero afortunadamente no pasó a más. El volante ha tenido una plaga de lesiones en los últimos años.
España humilló a Arabia Saudita. Aquí celebran los futbolistas españoles en la segunda jornada de la Copa del Mundo.
Esta bonita postal cada vez se hace más popular. Las enormes banderas en todo el campo.
Lamine Yamal disfrutó muchísimo tras estrenarse como goleador en Copas del Mundo. ¡Tremendo momento del atacante español!
Mikel Oyarzabal fue la gran figura al anotar doblete para España ante Arabia Saudita. Fue el inesperado héroe.
Lamine Yamal viene recuperándose de una lesión, pero aún así demostró que nació con la pelota.
Lamine Yamal anotó el primer tanto de España, y así lo celebró en la cancha de Atlanta United.
España terminó goleando a Arabia Saudita luego de empatar sin goles ante Cabo Verde.
Lamine Yamal le dio gracias a Dios tras estrenarse como goleador en la Copa del Mundo.
Los tres récords personales de Yamal: Primera titularidad en un Mundial. Primer gol en un Mundial y primer gol de España en el Mundial.
Mientras Yamal estaba celebrando su gol. La mamá de Lamine lo celebró en las gradas del estadio de Atlanta.
Nico Williams también tuvo pincelazo con la pelota en la Copa del Mundo de United.