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Los 3 récords de Yamal, inesperada figura en España y chica enamoró en Atlanta

Las fotografías y los detalles que no viste del España vs Arabia Saudita en la Copa del Mundo.

21 de junio de 2026 a las 11:22
Los 3 récords de Yamal, inesperada figura en España y chica enamoró en Atlanta
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NO SE VIO EN TV: Yamal hizo tres récords personales, el susto en España, el enmascarado y la mamá de Lamine sorprendió.

FOTOS: EFE | FEDERACIÓN DE ESPAÑA
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¡Qué locura! Los aficionados de España hicieron una caminata espectacular en la previa del partido mundialista ante Arabia Saudita.

 RONALD WITTEK / EFE
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Los enmascarados españoles se hicieron presentes en el recinto de Atlanta, Estados Unidos. Disfrutaron de una vapuleada de su país.

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Las bellas españolas no se perdieron a detalle el enorme triunfo de España que hoy revivió en la Copa del Mundo.

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Lamine Yamal también vivió un partido de ensueño al anotar su primer gol en Copas del Mundo a nivel adulto.

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En esta acción se dio el cuarto gol de España. Cucurella le pegó, pero fue un saudí que terminó metiendo la pelota en el fondo de la red.

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Rodri dio el susto en el partido, pero afortunadamente no pasó a más. El volante ha tenido una plaga de lesiones en los últimos años.

 RONALD WITTEK / EFE
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España humilló a Arabia Saudita. Aquí celebran los futbolistas españoles en la segunda jornada de la Copa del Mundo.
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Esta bonita postal cada vez se hace más popular. Las enormes banderas en todo el campo.

 Mario O. Figueroa
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Lamine Yamal disfrutó muchísimo tras estrenarse como goleador en Copas del Mundo. ¡Tremendo momento del atacante español!
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Mikel Oyarzabal fue la gran figura al anotar doblete para España ante Arabia Saudita. Fue el inesperado héroe.

 Mario O. Figueroa
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Lamine Yamal viene recuperándose de una lesión, pero aún así demostró que nació con la pelota.

 Mario O. Figueroa
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Lamine Yamal anotó el primer tanto de España, y así lo celebró en la cancha de Atlanta United.

 Mario O. Figueroa
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España terminó goleando a Arabia Saudita luego de empatar sin goles ante Cabo Verde.
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Lamine Yamal le dio gracias a Dios tras estrenarse como goleador en la Copa del Mundo.
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Los tres récords personales de Yamal: Primera titularidad en un Mundial. Primer gol en un Mundial y primer gol de España en el Mundial.
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Mientras Yamal estaba celebrando su gol. La mamá de Lamine lo celebró en las gradas del estadio de Atlanta.

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Nico Williams también tuvo pincelazo con la pelota en la Copa del Mundo de United.

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