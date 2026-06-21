"No sentimos obligación de darle la pelota a Cristiano, es uno más aquí"

A su decepcionante partido en el debut del combinado luso contra RD Congo , se unieron las palabras de su compañero Joao Neves en las que aseguró que era uno más y no había que tratarlo diferente.

El veterano delantero Cristiano Ronaldo continúa en el centro de todas las habladurías en torno a la selección de Portugal durante la Copa del Mundo 2026.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos nosotros. Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos", explicaba el volante portugués del PSG.

Unas declaraciones que ha secundado ahora otro jugador del equipo: Francisco Conceiçao. El extremo de la Juventus compareció este domingo en rueda de prensa y fue consultado sobre el rol de CR7.

"Cristiano, con su calidad para hacer goles, no hay nadie como él. No sentimos esa necesidad ni obligación de darle la pelota, le paso el balón al que esté mejor desmarcado. Él está aquí para ayudar, como cualquier otro jugador", declaró.

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"Es un ejemplo, por su trayectoria, por el hambre de victoria que demuestra cada día, está supermotivado para entrenar como si fuera el último", añadió.

Para cerar el tema sobre Cristiano, Conceiçao reconoció que "si ha conseguido tanto y sigue con tantas ganas, las nuestras tienen que ser aún mayores. Es uno más aquí que está para ayudar, necesitamos a todos para que el equipo funcione".