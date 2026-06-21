Curazao festejó con el Rey y la Reina de los Países Bajos: el baile con los jugadores

Las imágenes se hicieron tendencia y los usuarios felicitaron a la realeza por su gesto con el plantel. "Es un logro impresionante", "¡Qué pareja real tenemos!“, "Qué bonita noche para el fútbol" y "El Rey y la Reina viendo una gran victoria de los Países Bajos y a Curazao conseguir su primer punto en el Mundial el mismo día es algo bastante loco", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en X.