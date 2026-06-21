Curazao festejó con el Rey y la Reina de los Países Bajos: el baile con los jugadores

El Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima de los Países Bajos sorprendieron a la selección caribeña luego de empatar contra Ecuador en la Copa del Mundo.
La selección de Curazao, con una gigantesca actuación de su portero Eloy Room bajo los palos, logró un empate histórico en el Mundial 2026 tras el 0-0 conseguido en Kansas City frente ante una Ecuador que quedó al borde de la eliminación.
La isla caribeña, que está gozando de su primera Copa del Mundo, aún sueña con la hazaña de pasar de ronda y el plantel celebró el resultado en los camerinos con la visita especial del Rey Guillermo de los Países Bajos y la Reina Máxima.
Luego de conseguir el punto, los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat festejaron en los vestuarios del Arrowhead Stadium y se encontraron con una grata sorpresa. La realeza estaba con ellos, felicitándolos por su rendimiento sobre el campo de juego.
"Celebración Real con el Rey y la Reina", compartió en sus redes sociales la Federación de Fútbol de Curazao (FKK). En las imágenes, que rápidamente se viralizaron por las redes sociales, se aprecia aGuillermo eufórico y felicitando a cada uno de los jugadores.
Máxima Zorreguieta, originaria de Buenos Aires (Argentina), lució la camiseta azul de la selección y su nombre estampado en el dorso. La Reina de Países Bajos ingresó al vestuario detrás de su esposo Guillermo, saludando cordialmente al cuerpo técnico y bailando con alegría.
Las imágenes se hicieron tendencia y los usuarios felicitaron a la realeza por su gesto con el plantel. "Es un logro impresionante", "¡Qué pareja real tenemos!“, "Qué bonita noche para el fútbol" y "El Rey y la Reina viendo una gran victoria de los Países Bajos y a Curazao conseguir su primer punto en el Mundial el mismo día es algo bastante loco", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en X.
La Reina Máxima, de 55 años, sacó los 'pasos prohibidos' delante de los futbolistas caribeños, que la acompañaron con gritos y aplausos. Una de las imágenes inéditas que nos regala esta Copa del Mundo.
Máxima se sintió muy orgullosa por el empate histórico que firmó Curazao en su primera participación mundialista. Cabe mencionar que la selección todavía tiene chances de avanzar a la siguiente ronda del torneo.
El Rey Guillermo también se animó a bailar luego de brindar un breve, pero poderoso discurso que llenó de confianza a los jugadores para el siguiente y último reto en la fase de grupos ante Costa de Marfil el jueves.
Tras bailar con su esposa, Guillermo Alejandro volvió a saludar a todos los futbolistas con un fuerte apretón de manos. El plantel nunca se imaginó que festejaría este resultado con la realeza de los Países Bajos.
Tal como lo marcaron algunos usuarios, para la pareja Real de los Países Bajos significó un sábado especial en la Copa del Mundo. Guillermo y Máxima, que están en compañía de su hija y princesa, Ariane, estuvieron horas antes en Houston observando la goleada de la selección naranja frente a Suecia (5-1) por el Grupo F.
Tras el pitazo final de dicho encuentro, ambos también bajaron a los camerinos para saludar y felicitar a los futbolistas de la 'Orange' por esa contundente victoria que los acerca a los 16avos de final del Mundial.
El capitán Virgil van Dijk se tomó una fotografía con el Rey y la Reina. "¡Vamos Países Bajos", escribió Máxima a través de su cuenta oficial de Instagram donde ya registra más 500 mil seguidores.
Tras compartir con la selección neerlandesa, Guillermo, Máxima y su hija volaron rumbo a Kansas City para estar presente en el partido de Curazao y terminaron con los mencionados festejos con los jugadores.
Después de ser primero una colonia española y pasar luego a ser una neerlandesa, Curazao hoy es un país autónomo aunque sigue formando parte del Reino de los Países Bajos.
El entrenador Dick Advocaat es neerlandés como la mayoría de los 26 jugadores que forman parte del seleccionado nacional, que solamente tiene a un futbolista nacido en Curazao, Tahith Chong.
El Rey Guillermo y la Reina Máxima de Países Bajos asistieron primero al partido de la 'Naranja mécanica' y luego sorprendieron a Curazao tras igualar ante Ecuador en el Mundial. No se perdieron los festejos luego del encuentro y hasta se animaron a bailar.