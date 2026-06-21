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Locura por la goleada de Japón en el Mundial 2026 y así dejaron el camerino

La selección japonesa firmó una contundente victoria en la Copa del Mundo sobre Túnez y sus aficionados en Tokio se tomaron las calles, pero con cautela.

21 de junio de 2026 a las 07:38
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La selección japonesa firmó una contundente victoria en la Copa del Mundo sobre Túnez (4-0) y sus aficionados en Tokio se tomaron las calles, pero con cautela.
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Miles de personas celebraron en el centro de Tokio la goleada de la selección de Japón frente a Túnez en el partido número 1.000 de la Copa del Mundo, que se celebró este sábado en el estadio de Monterrey, México.

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Los aficionados acudieron a primera hora de la tarde (hora local) al emblemático cruce de Shibuya, muchos de ellos con las camisetas del equipo nipón, para festejar la victoria de los 'Samuráis azules' durante los segundos que el semáforo estuvo en rojo.
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Para mantener el orden en la zona, las autoridades locales desplegaron a decenas de agentes de policía en el cruce, que, con ayuda de megáfonos, se aseguraron de que los fanáticos despejaran la zona a tiempo para permitir la circulación de los vehículos.
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Con la presencia de la princesa Hisako de Takamado, presidenta honoraria de la Asociación de Fútbol de Japón, la escuadra asiática goleó por 0-4 a Túnez, con doblete incluido de Ayase Ueday en Tokio fue una locura.

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Las calles de Tokio estuvieron aborratadas por los hinchas jponenes que salieron a festejar por todo lo alto la contundente victoria de su selección por la segunda fecha de la fase de grupos.

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Japón y Países Bajos comparten 4 unidades en el grupo F, pero la 'Naranja mecánica' toma el liderato tras vapulear 5-1 a Suecia.

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La selección nipona se prepara ahora para vencer a Suecia el próximo viernes en el estadio de Dallas, Estados Unidos, donde empató la semana pasada ante Países Bajos (2-2), y asegurarse el pase directo a los 16avos.
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La afición japonesa salió a la calles de Tokio para festejar con mucha euforia el primer triunfo del combinado nacional en la Copa del Mundo 2026.

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Japón cumplió con los pronósticos y le pasó por encima a Túnez que pese a la llegada del técnico francés Herve Renard en lugar del destituido Sabri Lamouchi, sucumbieron con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito.
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Los 'Samuráis azules' salieron a proponer el partido y desde el minuto 4 tomaron ventaja con un gol de Kamada a pase de Keito Nakamura. Después impusieron condiciones con dominio en la mitad de la cancha y sellaron la paliza.

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Tras el silbatazo final, los jugadores le dedicaron este triunfo a su excapitán Wataru Endo. El volante del Liverpool abandonó la concentración japonesa por una lesión y al mismo tiempo decidió retirarse del equipo nacional a sus 33 años.

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"Debemos mantenernos concentrados y salir por el triunfo en nuestro tercer partido; hoy pudimos anotar muchos goles y eso nos da confianza", declaró el seleccionador Hajime Moriyasu tras la victoria sobre Túnez.
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Una imagen que se hizo viral en las redes sociales fue que los japoneses dejaron nítido su camerino luego del partido y escribieron un mensaje de agradecimiento a Monterrey por acogerlos: "Muchs gracias. Samurai blue".

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Y en las graderías sus aficionados continuaron con su tradición de limpiar la basura antes de abandonar el inmueble.

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