Caos en Portugal por Cristiano: Joao Neves, una foto fake y Georgina responde

Todo lo que está rodeando a la selección de Portugal tras su debut en la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo y Joao Neves en la mira y sus parejas involucradas por las 'fake news'.
La selección portuguesa tuvo un amargo debut en el Mundial 2026 el pasado miércoles tras igualar 1-1 ante la modesta RD Congo por el grupo K. Muchos aseguraban que el equipo liderado por Cristiano Ronaldo iba a propinar una goleada, ya que tiene el cartel como una de las favoritas para conquistar el títuo.
De hecho, las críticas se las llevó el delantero de 41 años por su flojo rendiemiento sobre el campo, pero lo peor estaba por llegar con las polémicas declaraciones que dio uno de sus compañeros al término del partido.
Joao Neves, que llegó a la Copa del Mundo como bicampeón de la Champions League con el PSG, reconoció que CR7 hizo grandes cosas por Portugal, pero dijo que ya no es el futbolista que destaca con sus actuaciones.
"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por la selección y por el fútbol mundial. Pero ahora mismo él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. Está para contribuir, igual que todos nosotros", afirmaba el volante de 21 años.
Estas palabras fueron interpretadas por un sector de los aficionados como una falta de respeto, lo que desencadenó una fuerte ola de críticas en las redes sociales. Incluso, la última publicación de Neves, referente a su debut en el Mundial, acumuló más de 200 mil comentarios, la mayoría en su contra.
La situación también afectó a su entorno personal, ya que su novia, la actriz Madalena Aragão, fue blanco de mensajes ofensivos. La también influencer acumula 1 millón de seguidores en Instagram y tuvo que desactivar los comentarios tras el acoso mediático.
Luego surgió una 'fake new' que provocó todo un terremoto. El diario Récord pubicó una imagen en la que, supuestamente, Madalena le contesta a un usuario que criticaba a Neves por no pasarle el balón a Cristiano. "Dile a tu GOAT que se retire, es muy egoista".
Dicha publicación nunca existió, fue realizada con Inteligencia Artificial, algo de lo que no estaba enterada Georgina Rodríguez. La pareja de Ronaldo respondió a esa publicación sin saber que se trataba de una noticia falsa.
"Wow! Viene fuerte esta generación!", exclamaba Georgina junto a unos emojis de carcajada. Sin embargo, la modelo terminó borrando su respuesta tras conocer que la novia de Neves nunca declaró eso de Cristiano.
Ese comentario 'fake' de Madalena se une a la infinidad de publicaciones que se han podido ver en las últimas horas en redes sociales atribuyendo declaraciones que nunca dijeron sobre el capitán portugués. Y tienen miles y miles de reposteos, con millones de interacciones cada uno.
Por otro lado, el propio Cristiano ha sido el primero en rebajar la polémica a través de su cuenta de Instagram. Lo hizo con la mente puesta al encuentro que disputará contra Uzbekistán por la segunda fecha del Mundial.
El delantero colgó esta imagen del grupo tras el entrenamiento, en la que también figura Joao Neves, y un mensaje muy claro: "Siempre unidos".
Por su parte, el defensor Ruben Días fue consultado sobre todo el ruido que se despertó tras el empate ante el Congo. "No es un problema para nosotros", dijo sobre las críticas hacia Ronaldo. "Es insignificante, solo un poco de revuelo. Es parte del juego", apuntó.
Las palabras de Joao Neves y no haberle ganado al combinado africano en el primer partido del torneo desencadenaron una tormenta monumental en redes sociales. Pero Cristiano ha tratado de neutralizar la situación.
En medio de todo el caos, la selección portuguesa se prepara para segunda prueba contra Uzbekistán y está obligada a ganar el próximo martes en Houston. Un triunfo los dejaría muy cerca de la siguiente ronda del Mundial.