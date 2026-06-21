  1. Mundial 2026

Nagelsmann dio la peor noticia: figura de Alemania estaría fuera del Mundial

El entrenador alemán fue consultado por la lesión que sufrió uno de sus jugadores ante Costa de Marfil y desliazó que "no pinta nada bien".

Nagelsmann dio la peor noticia: figura de Alemania estaría fuera del Mundial

Julian Nagelsmann se mostró preocupado tras la victoria sobre Costa de Marfil por la lesión de Schlotterbeck.
21 de junio de 2026 a las 08:38

Alemania dio un golpe enorme en la Copa del Mundo al mostrar personalidad, fútbol y funcionamiento para remontar un resultado negativo contra Costa de Marfil y acabar ganando por 2-1 en el grupo E.

Sin embargo, el triunfo y la posterior clasificación a los 16avos llegó con una mala noticia, según deslizó el propio Julian Nagelsmann en la rueda de prensa al término del encuentro.

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Nico Schlotterbeck, defensor clave del combinado teutón, corre un serio riesgo de perderse el resto del Mundial 2026 tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo durante la victoria contra los africanos.

El episodio ocurrió en la primera parte tras una torcedura, generando inmediata preocupación en el seno del seleccionado. El dolor pudo más porque el futbolista recibió atención médica en el terreno de juego y no pudo continuar, siendo reemplazado por Antonio Rudiger en el descanso.

Las primeras evaluaciones apuntan a un problema de ligamentos en el tobillo. Tras el encuentro, el propio Nagelsmann fue cauteloso pero pesimista en sus declaraciones: "Parece un problema de ligamentos. Lo que observamos inicialmente no fue muy positivo, no pinta nada bien".

Nico Schlotterbeck podría sufrír una grave lesión el tobillo que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo.

Nico Schlotterbeck podría sufrír una grave lesión el tobillo que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el reporte del diario alemán BILD, el defensor de 26 años regresó con la selección alemana al centro de entrenamiento en Winston-Salem junto a su esposa, Sabrina. La decisión sobre su permanencia en el torneo se tomará hoy después de realizarse una resonancia magnética.

Nagelsmann ya ha mostrado preocupación por la situación, y existe temor de una posible lesión de ligamentos que podría apartarlo del certamen.

Su participación en el Mundial era vista como una gran oportunidad para aumentar su valor de mercado y consolidarse como uno de los mejores centrales del continente. Ahora, esa proyección queda en pausa y su futuro inmediato dependerá de los exámenes médicos detallados que se realizarán en las próximas horas.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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