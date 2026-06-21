Nagelsmann dio la peor noticia: figura de Alemania estaría fuera del Mundial

Alemania dio un golpe enorme en la Copa del Mundo al mostrar personalidad, fútbol y funcionamiento para remontar un resultado negativo contra Costa de Marfil y acabar ganando por 2-1 en el grupo E. Sin embargo, el triunfo y la posterior clasificación a los 16avos llegó con una mala noticia, según deslizó el propio Julian Nagelsmann en la rueda de prensa al término del encuentro.

Nico Schlotterbeck, defensor clave del combinado teutón, corre un serio riesgo de perderse el resto del Mundial 2026 tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo durante la victoria contra los africanos. El episodio ocurrió en la primera parte tras una torcedura, generando inmediata preocupación en el seno del seleccionado. El dolor pudo más porque el futbolista recibió atención médica en el terreno de juego y no pudo continuar, siendo reemplazado por Antonio Rudiger en el descanso. Las primeras evaluaciones apuntan a un problema de ligamentos en el tobillo. Tras el encuentro, el propio Nagelsmann fue cauteloso pero pesimista en sus declaraciones: "Parece un problema de ligamentos. Lo que observamos inicialmente no fue muy positivo, no pinta nada bien".

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