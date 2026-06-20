  1. Mundial 2026

La polémica del Mundial 2026: así fue el gol que le negaron a Japón ante Túnez

¿Falló la tecnología o culpa del VAR? La polémica imagen que recorre el mundo por el gol de Japón ante Túnez

La polémica del Mundial 2026: así fue el gol que le negaron a Japón ante Túnez

¿Falló la tecnología o culpa del VAR? La polémica imagen que recorre el mundo por el gol de Japón ante Túnez

 Johan Raudales
20 de junio de 2026 a las 22:23

Sin duda alguna que el Mundial nos sigue regalando bellos momentos, pero también muchas polémicas y hoy fue la mayir de todas en el Japón vs Túnez por la fecha 2 del grupo F del Mundial 2026.

Aymen Dahmen, portero de Túnez, hizo la tapada del Mundial tras salva su arco del 2-0, después de que alcanzara a sacarlo del arco.

EN VIVO: Japón está derrotando a Túnez en la fecha 2 del gurpo F del Mundial 2026

Sin embargo, los japoneses empezaron a reclamar que la pelota había ingresado y el árbitro central optó por esperar la decisión del VAR con la tecnología que ahora tiene la pelota del Mundial 2026.

Al final la jugada se revisó e increíblemente la anotación no subió al marcador porque el balón no cruzó por completo la línea de meta. Aunque para muchos si lo hizo y asimilan que la tecnología falló.

El estadio pasó de la euforia total al silencio absoluto en cuestión en segundos. No obstante, los nipones volvieron a celebrar minutos más tarde gracias a una gran anotación de Ayase Ueda.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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