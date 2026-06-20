La polémica del Mundial 2026: así fue el gol que le negaron a Japón ante Túnez

Aymen Dahmen, portero de Túnez, hizo la tapada del Mundial tras salva su arco del 2-0, después de que alcanzara a sacarlo del arco.

Sin duda alguna que el Mundial nos sigue regalando bellos momentos, pero también muchas polémicas y hoy fue la mayir de todas en el Japón vs Túnez por la fecha 2 del grupo F del Mundial 2026.

Sin embargo, los japoneses empezaron a reclamar que la pelota había ingresado y el árbitro central optó por esperar la decisión del VAR con la tecnología que ahora tiene la pelota del Mundial 2026.



Al final la jugada se revisó e increíblemente la anotación no subió al marcador porque el balón no cruzó por completo la línea de meta. Aunque para muchos si lo hizo y asimilan que la tecnología falló.

El estadio pasó de la euforia total al silencio absoluto en cuestión en segundos. No obstante, los nipones volvieron a celebrar minutos más tarde gracias a una gran anotación de Ayase Ueda.