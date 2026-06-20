  1. Mundial 2026

En vivo: Ecuador y Curazao están empatando por la fecha 2 del grupo E

Ecuador y Curazao juegan un partido de vida o muerte por la fecha 2 del grupo E del Mundial 2026

En vivo: Ecuador y Curazao están empatando por la fecha 2 del grupo E
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Ecuador y Curazao se enfrentan en el estadio Arrowhead en Kansas City (Estados Unidos).

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
20 de junio de 2026 a las 17:32

Así se vive el MIN A MIN del Ecuador vs Curazao por la fecha 2 del grupo E:

El lateral Pervis Estupiñán será titular este sábado en la selección de Ecuador, mientras que Curazao afrontará con dos variantes el duelo del Grupo E del Mundial 2026.

El futbolista del Milan se metió en el once titular al igual que el centrocampista Jordy Alcivar en reemplazo de Joel Ordóñez y Alan Minda.

De acuerdo con esto, Sebastián Beccacece hará también un cambio táctico y apostará por tres defensores y cinco centrocampistas.

Los titulares serán Hernán Galindez; Alan Franco, William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora, Moicés Caicedo, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

De parte de Curazao, Riechedly Bazoer y Sontje Hanses dejarán el once incial y sus lugares serán ocupados por Brener y Gaari.

Los de Dick Advocaat jugarán con Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Serel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong y Jürgen Locadia.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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