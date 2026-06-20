Revelan la razón por la que Doku no jugará ante Irán: "No formará parte del equipo"

Jeremy Doku, extremo de la selección de Bélgica, es baja para el partido de este domingo ante Irán, en la segunda jornada del Mundial 2026, a causa de una “enfermedad”, según informó su propio equipo en sus canales oficiales. “Debido a una enfermedad, Jeremy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán”, anunció la selección de su país.

El extremo del Manchester City es uno de los valores ofensivos más potentes en el equipo dirigido por Rudi García, aunque rindió por debajo de su nivel en la primera jornada, bien cubierto por sus rivales, en el empate a uno contra Egipto. Según reportes de medios europeos, el jugador arrastra un problema respiratorio que ya lo habría condicionado durante el primer partido y que obligó al cuerpo médico a intensificar el tratamiento durante la semana.

BÉLGICA ACABA CON LOS RUMORES

La ausencia de Doku coincide con un momento muy especial en su vida personal. Su pareja está próxima a dar a luz y el futbolista ya había manifestado públicamente su deseo de estar presente en el nacimiento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE