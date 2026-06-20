Doku podría retirarse del Mundial: el motivo y se arma un escándalo

El atacante belga se ausentaría en un hipotético cruce de cuartos de final. Su decisión pasa por el nacimiento de su primer hijo y una periodista lo atacó.
La selección de Bélgica podría afrontar un desafío sin precedentes durante el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de clasificar a los 16avos de final y luego pasar a cuartos, Jérémy Doku se retiraría del campeonato.
El delantero y figura del Manchester City evalúa apartarse de la Copa del Mundo para acompañar a su esposa, Shireen, en el nacimiento de su primer hijo, previsto para la segunda semana de julio.
La fecha coincide con una instancia decisiva del certamen, lo que ha desatado un debate público sobre la prioridad entre la vida personal y las obligaciones deportivas. Y no solamente hablando de la situación de Doku, sino en general.
El pasado 25 de marzo, la pareja dio a conocer que estaban esperando su primer hijo. Lo hicieron con un emotivo acto en el Etihad Stadium y ambos fueron felicitados por aficionados y jugadores del plantel inglés.
"De marido y mujer a mamá y papá. Lo que Dios comenzó en el amor, ahora está bendiciendo con una nueva vida. Nuestro hijo", expresó el atacante de 24 años, que ahora pone en duda su continuidad en el Mundial.
"Es mi primer hijo, así que definitivamente quiero estar allí. Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie se quiere perder el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones. Sé que la federación apoya a sus jugadores y entiende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer", explicaba el propio Doku antes del inicio del torneo, en diálogo con el medio belga DH.
Su declaración generó respuestas inmediatas, tanto de apoyo como de crítica. El delantero quedó en el centro de un debate que trasciende lo deportivo, ya que algunos sectores valoran la entrega total al equipo nacional, mientras que otros defienden la importancia de los lazos familiares en momentos fundamentales.
En las últimas horas, la presentadora de L’Équipe, France Pierron, lanzó una feroz crítica hacia la posible decisión de Doku. Durante un debate televisivo, calificó el hecho de dejar la selección en plena competencia para asistir al parto.
La periodista argumentó: "Tu bebé siempre estará ahí. Vas a viajar durante 20 horas. Estarás completamente desconectado del Mundial y agotado por todas las emociones que te ha dado. No puedes perderte un Mundial. Estábamos hablando del precio de las entradas. Hay chicos que quizás hayan pedido préstamos, que lo hayan sacrificado todo para venir a ver el partido. Y no vas allí para cortar el cordón umbilical".
Para la comunicadora, la experiencia de disputar el torneo es única: "Voy a decir lo que pienso porque esto me escandaliza. No sé si es porque soy mujer o porque soy un poco retorcida y no tengo corazón. Pero no lo entiendo. Cuando tienes la suerte de jugar un Mundial, quizá no se vuelva a repetir nunca más en tu vida, es realmente un momento especial, es un sueño de niño que se hace realidad".
"Vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón por la expresión, y donde el padre no sirve para nada, tiene un papel de extra", añadía la comunicadora francesa. "¿Te guardará rencor por no haber cortado el cordón umbilical?", insistió.
El rechazo por sus palabras escalaron a tal punto que debió realizar una aclaración en redes sociales horas más tarde: "En ese programa expresé una opinión personal, en el marco de un debate con opiniones contrapuestas. Esas declaraciones solo me comprometen a mí y no reflejan en ningún caso una postura colectiva".
"Entiendo que puedan haber resultado chocantes, ofensivos o hirientes para algunos de ustedes, y lo siento mucho. Mi intención nunca ha sido restar importancia al lugar que ocupan los padres ni al papel que desempeñan junto a su pareja y su hijo", apuntó France Pierron.
El portero belga, Hendrik Van Crombrugge, cuestionó a Pierron: "Aparentemente, esperan que los futbolistas sean máquinas las 24 horas del día y que pongan a su familia en segundo plano. Es sorprendente criticar a alguien por elegir uno de los momentos más significativos de su vida privada. Quizás el verdadero problema no reside en Doku, sino en la idea de que el deporte es más importante que la familia".
"Nos parece natural que una madre se tome un tiempo para el nacimiento de su hijo, pero cuando un padre quiere estar presente de forma consciente en ese mismo momento único, se le critica por dejar su trabajo en un segundo plano por un momento. El nacimiento de un hijo no es una cita sin compromiso que se pueda reprogramar", cerró el guardameta sobre la situación de su compatriota.
El exboxeador francés, Brahim Asloum, también rechazó el planteo de la periodista y defendió la decisión que podría tomar Doku. "Un bebé es toda tu vida. Una Copa del Mundo una vez que se acabe, se acabó", sostuvo.
El caso de Doku reavivó un debate de larga data sobre cómo los atletas gestionan su vida personal durante grandes competencias.
Por el momento, el atacante inició el torneo como titular en el partido inaugural de Bélgica frente a Egipto, que concluyó igualado 1-1. El próximo encuentro será este domingo contra Irán, pero Doku es baja por "una enfermedad", según reportó el cuerpo médico del combinado belga.
La esposa del jugador publicó esta imagen en su cuenta de Instagram, donde figura una mujer cansada durante su etapa de embarazo, pero apoyada por Dios. Una clara muestra de lo que han sido estos días para Shireen.
Doku y su esposa se comprometieron en Dubái y se bautizaron. Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2025 y actualmente esperan a su primer hijo.