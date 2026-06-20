Doku podría retirarse del Mundial: el motivo y se arma un escándalo

Para la comunicadora, la experiencia de disputar el torneo es única: "Voy a decir lo que pienso porque esto me escandaliza. No sé si es porque soy mujer o porque soy un poco retorcida y no tengo corazón. Pero no lo entiendo. Cuando tienes la suerte de jugar un Mundial, quizá no se vuelva a repetir nunca más en tu vida, es realmente un momento especial, es un sueño de niño que se hace realidad".