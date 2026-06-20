Messi lo humilló: quién es Eloy Room, el portero de Curazao que amargó a Ecuador

Sus redes sociales son una locura: el portero de la nación más pequeña del torneo hizo 15 atajadas, quedándose a uno del récord de Tim Howard en 2014.
Ecuador se estrelló contra un muro llamado Eloy Room. La selección sudamericana igualó 0-0 frente a Curazao en la segunda jornada del Grupo E del Mundial, en un resultado histórico que tuvo al experimentado guardameta como principal figura.
El arquero curazoleño firmó una actuación memorable al realizar 15 atajadas y mantener su portería invicta, estableciendo así la mayor cantidad de intervenciones de un guardameta en un partido de Copa del Mundo sin recibir goles.
La marca quedó a solo una parada del récord absoluto que posee Tim Howard. El estadounidense realizó 16 atajadas frente a Bélgica en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, aunque aquel encuentro se extendió hasta la prórroga y terminó con derrota para Estados Unidos.
A sus 37 años, Room es una de las figuras más experimentadas de Curazao. Nacido en Países Bajos, fue uno de los futbolistas con raíces curazoleñas convocados por el técnico neerlandés Dick Advocaat para disputar la primera Copa del Mundo en la historia del combinado caribeño.
Su carrera profesional comenzó en el Vitesse, club en el que dio sus primeros pasos antes de pasar por el PSV Eindhoven. En 2019 vivió su primera experiencia fuera de Europa al incorporarse al Columbus Crew de la MLS, equipo con el que conquistó la MLS Cup en 2020.
Posteriormente regresó al Vitesse y más tarde defendió los colores del Brujas de Bélgica. Actualmente juega en el Miami FC, conjunto que compite en la USL Championship de Estados Unidos.
A nivel de clubes también suma otros títulos importantes. Formó parte del plantel del Vitesse que conquistó la Copa de los Países Bajos en la temporada 2016/17 y celebró la Eredivisie 2017/18 con el PSV Eindhoven.
Su vínculo con Curazao llegó gracias a sus raíces familiares. Debutó con la selección en 2015 y uno de sus momentos más destacados se produjo en la Copa Oro de 2019, torneo en el que fue clave para que el equipo alcanzara por primera vez los cuartos de final.
En aquella histórica campaña, Curazao fue eliminado por Estados Unidos con una ajustada derrota por 1-0, aunque las actuaciones de Room lo consolidaron como una de las grandes figuras del fútbol caribeño.
Otro episodio recordado de su trayectoria internacional tuvo lugar en el amistoso disputado ante Argentina en Santiago del Estero. Aquella noche, la Albiceleste se impuso por 7-0 con un triplete de Lionel Messi, y Room aprovechó para quedarse con la camiseta del astro argentino.
Su exhibición frente a Ecuador no solo quedó registrada en las estadísticas. También provocó una auténtica revolución en las redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a seguir de cerca al guardameta.
Antes del encuentro, su cuenta de Instagram rondaba los 90 mil seguidores. Sin embargo, pocas horas después del histórico empate sin goles, la cifra se disparó por encima de los 700 mil seguidores y continúa creciendo al mismo ritmo que aumentan los elogios hacia una actuación que ya quedó grabada en la historia de los Mundiales.