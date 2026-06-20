Así es la hermosa seguidora de México que roba miradas en el Mundial 2026

Conocé a la preciosa aficionada de México que se viralizó en las redes sociales tras ser captada en el Estadio de Guadalajara.
La selección mexicana se clasificó a los 16avos de final del Mundial tras vencer a Corea del Sur el jueves en Guadalajara. Durante la transmisión de este partido, las cámaras captaron a una preciosa aficionada azteca que rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales.
La mujer que se robó las miradas en el Estadio Akron ya fue identificada por la prensa rosa de México y se trata de Friday Frida, una joven de 25 años que suele demostrar su apoyo incondional al combinado nacional desde las gradas.
Su atuendo tricolor con bordados dorados y verdes, inspirado en los colores de México, la catapultó a la conversación digital y la posicionó como símbolo de pasión azteca.
Creadora de contenido con más de 400 mil seguidores en Instagram y TikTok, Frida ha construido una identidad ligada al fútbol.
Es fiel seguidora de los 'Tuzos' del Pachuca, equipo al que ha acompañado en torneos nacionales e internacionales, desde la Liga MX hasta el Mundial de Clubes.
También estuvo en la inauguración del Mundial donde el 'Tri' derrotó a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Azteca). Ahí apareció con un traje de charro que reforzó su vínculo con el deporte y la cultura de su país.
También tuvo la oportunidad de conocer los vestidores del recinto Azteca minutos antes de que la selección llegara al inmueble y cumpliera su compromiso ante los africanos.
Friday Frida representa una nueva generación de aficionadas que viven el fútbol como experiencia global, llevando su bandera y su estilo a cada estadio del mundo.
Se ha convertido en una creadora de contenido especializada en la Liga MX y la Champions de Concacaf, por eso en sus redes sociales comparte cuando es invitada a los eventos o partidos..
La mexicana ha tenido la gran oportunidad de conocer el mítico estadio del Manchester United, el Old Trafford. Esta experiencia la vivió hace un mes antes de que iniciara la Copa del Mundo.
También pudo presenciar un partido del Manchester City en el Etihad Stadium por la Premier League y lució la camiseta del Pachuca.
De igual forma le gusta presumir de su cuerpazo y ha visitado otros rincones de Europa como Positano, un famoso destino vacacional de Italia que es conocido por sus espectaculares playas.
Tampoco se perdió la final de la Champions League desde Budapest, donde el PSG derrotó al Arsenal y se coronó bicampeón del torneo. Según cuenta, ha sido una de sus mejores experiencias como creadora de contenido.
En la previa del Mundial de Clubes que se celebró el año pasado en Estados Unidos, estuvo trabajando con el medio deportivo DAZN, haciendo algunas cápsulas desde la ciudad de Pachuca, cuando estuvo el trofeo en la Bella Airosa y entrevistando a los aficionados a las afueras del Estadio Hidalgo.
Por otro lado, Frida hace suspirar a sus miles de seguidores con sus atrevidas fotografías y le gusta mostrar los resultados del gimnasio.
México cierra la fase de grupos el miércoles ante República Checa en el Azteca y la preciosa aficionada segurante estará en el estadio animando al equipo.