Calentó a Messi previo a enfrentarlo: "Soy más del tipo de Cristiano Ronaldo"

Alexander Schlager , arquero de la Selección de Austria y del Red Bull Salzburgo, desató una fuerte polémica internacional al declarar abiertamente su preferencia por el atacante portugués.

La histórica rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó una inesperada voz en medio del Mundial 2026 y en la previa del juego Austria vs Argentina.

Con la contundente frase "En principio, soy más del tipo de Cristiano Ronaldo", reveló vía Olé, el guardameta irrumpió en la zona mixta oficial y dejó boquiabiertos a los cronistas presentes, generando un revuelo mediático que resonó con fuerza en Argentina.

Sabiendo el impacto de su afirmación inicial, Schlager buscó matizar sus dichos de inmediato. Lejos de polemizar desde la descalificación, el futbolista austríaco se deshizo en elogios hacia el astro argentino: "Messi es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra... Tiene una presencia increíble, y se nota", reflexionó con madurez.

Asimismo, el arquero reconoció la jerarquía de la actual campeona del mundo y el contexto que potencia las virtudes del '10', señalando que "también forma parte de un equipo que es lo que es". Finalmente, palpitando lo que será el cruce en el campo de juego, concluyó con entusiasmo: "Estoy deseando que llegue el partido y lo intentaremos".

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Tras un debut ideal en el Mundial 2026, la Selección Argentina ya tiene la mente puesta en su segundo compromiso de la fase de grupos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Austria este lunes 22 de junio, en un duelo clave para empezar a sellar el boleto a la siguiente instancia de la cita mundialista.