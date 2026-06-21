Tabla de posiciones Grupo H: Uruguay en graves problemas ¿Qué necesita?

Uruguay está en problemas. Si el empate contra Arabia Saudí pudo considerarse una sorpresa, el 2-2 contra Cabo Verde dejó de serlo, y le obliga a ganar a España en el último partido de la fase de grupos para alcanzar los dieciseisavos de final en el Mundial 2026.
La selección española logró una goleada 4-0 ante Arabia Saudí que, unido al punto contra Cabo Verde (0-0) del debut, le hace sumar cuatro enteros con los que lidera el Grupo H y hacen que le valga el empate en la última jornada ante Uruguay para clasificarse a dieciseisavos.
Uruguay se encuentra segundo con dos puntos, pero lo mismo para Cabo Verde y Arabia Saudí cierra con una unidad, todo esto a falta de una fecha para el cierre de la primera ronda del Mundial.
El viernes 26 de junio, España y Uruguay se citan en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, comenzando a las 6 de la noche, hora de Honduras.
Los charrúas necesitan ganar, porque si empatan o pierden, combinado a un posible triunfo de Cabo Verde, los africanos se irán a la segunda fase y Uruguay rezará por ser un mejor tercero.
Si ganan a España su nombre estará en la siguiente fase. Los de Marcelo Bielsa no la tienen fácil para el cierre de la fase de grupos.
Y a esa misma hora, pero en Houston, se enfrentan Cabo Verde y Arabia Saudí, quienes también se juegan la última carta para avanzar a la siguiente ronda.
Clasifican a dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 las mejores dos selecciones de cada grupo y los mejores ocho terceros.
TABLA DE POSICIONES MUNDIAL 2026