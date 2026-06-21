  1. Mundial 2026

Tabla de posiciones Grupo H: Uruguay en graves problemas ¿Qué necesita?

Uruguay ha empatado sus primeros dos encuentros y cierra primera ronda ante España.

Tabla de posiciones Grupo H: Uruguay en graves problemas ¿Qué necesita?

La selección de Uruguay está al borde del fracaso, si pierden ante España se despiden del Mundial 2026. Foto EFE.
21 de junio de 2026 a las 18:37

Uruguay está en problemas. Si el empate contra Arabia Saudí pudo considerarse una sorpresa, el 2-2 contra Cabo Verde dejó de serlo, y le obliga a ganar a España en el último partido de la fase de grupos para alcanzar los dieciseisavos de final en el Mundial 2026.

La selección española logró una goleada 4-0 ante Arabia Saudí que, unido al punto contra Cabo Verde (0-0) del debut, le hace sumar cuatro enteros con los que lidera el Grupo H y hacen que le valga el empate en la última jornada ante Uruguay para clasificarse a dieciseisavos.

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Uruguay se encuentra segundo con dos puntos, pero lo mismo para Cabo Verde y Arabia Saudí cierra con una unidad, todo esto a falta de una fecha para el cierre de la primera ronda del Mundial.

El viernes 26 de junio, España y Uruguay se citan en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, comenzando a las 6 de la noche, hora de Honduras.

Los charrúas necesitan ganar, porque si empatan o pierden, combinado a un posible triunfo de Cabo Verde, los africanos se irán a la segunda fase y Uruguay rezará por ser un mejor tercero.

Si ganan a España su nombre estará en la siguiente fase. Los de Marcelo Bielsa no la tienen fácil para el cierre de la fase de grupos.

Y a esa misma hora, pero en Houston, se enfrentan Cabo Verde y Arabia Saudí, quienes también se juegan la última carta para avanzar a la siguiente ronda.

Clasifican a dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 las mejores dos selecciones de cada grupo y los mejores ocho terceros.

TABLA DE POSICIONES MUNDIAL 2026

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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