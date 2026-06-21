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Mamá de Vozinha cumplió el sueño y la polémica que salvó a Cabo Verde

Aquí te compartimos todos los detalles que dejó el partido entre Uruguay vs Cabo Verde.

21 de junio de 2026 a las 15:26
Mamá de Vozinha cumplió el sueño y la polémica que salvó a Cabo Verde
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¡NO SE VIO EN TELEVISIÓN! Cabo Verde hizo historia, la mamá de Vozinha se robó el show y las polémicas que ayudaron a Uruguay en Miami.

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Miami fue la sede de una tremenda fiesta entre Cabo Verde y Uruguay por la jornada 3 de la Copa del Mundo.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Los hinchas uruguayos disfrutaron de un tremendo ambientazo en la previa del duelo ante Cabo Verde.

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Los hinchas de Cabo Verde tampoco se quedaron atrás ante la gran algarabía que se vivió en la previa del partido.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Estos hinchas colombianos se metieron en medio de la gran algarabía del partido.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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El ambientazo charrúa se vivió a tope en el estadio de Miami. Qué locura la de los argentinos, ombe.

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
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Gustavo Caballero, enviado especial, captó esta bonita postal en la previa del Cabo Verde vs Uruguay.

 Foto: Gustavo Caballero (Enviado Especial)
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Estos catrachos irrumpieron en el partido entre Cabo Verde vs Uruguay. Se ve hermosa la bandera catracha.

 Foto: Gustavo Caballero (Enviado Especial)
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Estas argentinas se olvidaron de la rivalidad y se fueron a apoyar a Uruguay en el estadio de Miami.

 Foto: Gustavo Caballero (Enviado Especial)
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El partido entre Cabo Verde y Uruguay arrancó a las 4 de la tarde hora de Honduras.

Foto: Gustavo Caballero (Enviado Especial)
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Este hincha uruguayo se pintó el pecho con los colores de su país. Los sudamericanos buscaron romper la racha ante los africanos.
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Pero la gran sorpresa del partido fue Ana Candida Evora, la madre de Vozinha, quien se hizo presente en el Hard Rock Stadium.

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Ella estuvo presente en el recinto y fue ovacionada por los aficionados de Cabo Verde y Uruguay.
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Esta foto se hizo viral que la madre de Vozinha entonó el Himno Nacional de su país. Qué bello momento en el partido.
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El preciso instante en el que Vozinha y su mamá entonaron el Himno Nacional de Cabo Verde.
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Pero lo mejor de la tarde fue cuando la madre de Vozinha gritó a todo pulmón el primer gol de su país en Copas del Mundo.

Mario O. Figueroa
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La celebración de Uruguay en el gol del empate ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

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¡Qué bella postal! Los hondureños y uruguayos disfrutaron del partido en el Hard Rock Stadium.
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Esta fue la primera polémica del partido en donde Fede Viñas soltó el pie de un jugador de Cabo Verde para continuar con la acción que terminó en gol uruguayo. El árbitro no detuvo el partido.
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Y esta acción de gol fue anulada por el VAR. El jugador charrúa estaba adelantado y el réferi terminó anulando el tercer tanto charrúa.
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