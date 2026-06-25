Futbolista argentino busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo atraviesa horas difíciles y pide ayuda a través de sus redes sociales para encontrar a su esposa e hijos luego de la tragedia que sufrió el pueblo venezolano. Su edificio en Playa Grande se derrumbó.
Venezuela evalúa los daños causados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles la costa del país en un intervalo de menos de un minuto y que ha causado la muerte de decenas de personas y heridas e hizo colapsar varios edificios en Caracas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. La Guaira, el estado costero de Venezuela situado junto a Caracas, ha sido declarado "zona de desastre".
Entre los afectados por los dos potentes terromotos se encuentra Lucas Trejo. El defensor argentino, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, enfrenta la desaparición de su esposa e hijos tras el derrumbe de su edificio en Playa Grande, zona costera gravemente afectada por el fenómeno natural.
Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo desarrolló gran parte de su carrera fuera de la Argentina. Su recorrido profesional comenzó cuando decidió buscar oportunidades en el exterior, lejos de los focos del fútbol nacional.
Los primeros pasos los dio en España, en el club L’Escala FC, donde se adaptó a las exigencias de un fútbol distinto al argentino. Pronto, su destino lo llevó a Grecia, donde integró las filas del Atromitos FC y luego del Ethnikos Asteras y del Aigaleo FC.
En Grecia sumó experiencia en la máxima categoría y consolidó su perfil de defensor central, caracterizado por el juego aéreo y la firmeza en la marca. Después regresó a la Argentina y pasó por el Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto, pero la falta de protagonismo lo impulsó a considerar nuevas posibilidades fuera de su país.
En 2016 desembarcó en Venezuela para vestir la camiseta del Monagas Sport Club. Ahí se consolidó como una de las figuras del plantel y se ganó un lugar en la historia del club. Disputó todos los partidos del Torneo Apertura 2017 y fue pieza clave para conquistar el primer título del equipo tras vencer al Caracas FC en la final.
Durante su paso por Monagas, Lucas Trejo también integró el plantel que accedió a la Copa Libertadores 2018, un hito para la institución venezolana. Su desempeño en esas temporadas le valió el apodo de 'El General', en alusión a la autoridad que proyectaba en la defensa y su influencia dentro del vestuario.
Luego firmó con Club Sport Marítimo de La Guaira, consolidándose como uno de los jugadores argentinos más reconocidos en el país caribeño. "El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. El trato que nos ha dado la dirigencia es impresionante y deportivamente logramos que Monagas entrara por primera vez en su historia en la Copa Libertadores", expresaba.
"Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela", añadía el defensor tras finalmente encontrar el lugar donde pudo explotar su carrera.
La vida personal de Lucas Trejo también quedó estrechamente ligada a Venezuela. Su familia, compuesta por su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, residía en el edificio de Playa Grande que colapsó como consecuencia de los terremotos.
"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", pubicó desde su cuenta de Instagram, acompañado por una fotografía en la que salen juntos.
El defensor de 38 años se encontraba en Caracas con su club, ya que debía disputar el primer partido de la Copa local en el estadio Brígido Iriarte frente al Deportivo Miranda Fútbol Club cuando ocurrió la tragedia.
La emergencia sísmica sorprendió a la región central y norte de Venezuela, provocando el desplome de numerosos edificios, especialmente en Caracas y en la región costera de La Guaira. Las autoridades informaron que el saldo preliminar era de 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque se advirtió que la cifra podría aumentar en las próximas horas.
El caso de Lucas Trejo movilizó a la comunidad futbolística y a miles de usuarios en redes sociales, quienes replicaron el pedido de ayuda. El propio jugador difundió los nombres y una imagen de su familia para facilitar la búsqueda y solicitó colaboración a cualquier persona que pudiera tener información sobre su paradero.