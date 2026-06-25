Futbolista argentino busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. La Guaira, el estado costero de Venezuela situado junto a Caracas, ha sido declarado "zona de desastre".