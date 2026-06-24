Gesto de Ronaldinho en el regreso de Neymar, show de Vinicius y las brasileñas

Una completa fiesta se vivió en el regreso de Neymar, las brasileñas pusieron la belleza en el estadio y Vinicius otra vez fue el máximo protagonista.
Las hermosas chicas brasileñas se hicieron presentes en el último partido de la fase de grupos ante Escocia.
Las cámaras de EFE captaron a varias en la grada y no dudaron en subirlas a su plataforma de fotografías.
Más chicas apoyando a la selección de Brasil. Muchas de ellas fueron av er el regreso de Neymar.
Ella fue una de las que más llamó la atención por su parecido a "Sara Carbonero", ex del portero del Real Madrid, Iker Casillas.
Otra chica más identificada con los colores de Brasil.
En la previa del partido, Ronaldinho esperó a los jugadores antes de entrar al campo para saludarlos.
También dio la mano a Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil.
Pero con Neymar tuvo un gesto muy especial. Dinho le dio un tremendo abrazo que fue captado por las cámaras del estadio.
El show del partido se lo robó Vinicius, que en los primeros minutos aprovechó un error de la defensa de Escocia para marcar su primer tanto.
Vinicius marcó doblete más tarde y así lo iba a celebrar con el banco donde Neymar aplaudia.
Neymar se mostró feliz con el doblete de Vinicius ante Escocia.
Matheus Cunha volvió a aparecer y marcó el último gol ante Escocia.
El brasileño ya suma tres anotaciones en lo que va de Copa del Mundo.
Todos los suplentes de Brasil celebraban con Vinicius tras un nuevo doblete en su carrera.
Lo que todos esperaban, el regreso de Neymar...
El brasileño entró para jugar unos minutos y sustituyó a Matheus Cunha.
Ney miró al cielo y le pidió la bendición a Dios, ya que muchos esperaban su retorno.
Ancelotti le dio la oportunidad de volver y el brasileño está muy agradecido con el DT italiano.
Momento en que Neymar ingresó al campo para disputar sus minutos.
Una de las jugadas de Neymar ante Escocia.