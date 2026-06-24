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Gesto de Ronaldinho en el regreso de Neymar, show de Vinicius y las brasileñas

Una completa fiesta se vivió en el regreso de Neymar, las brasileñas pusieron la belleza en el estadio y Vinicius otra vez fue el máximo protagonista.

24 de junio de 2026 a las 18:13
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Una completa fiesta se vivió en el regreso de Neymar, las brasileñas pusieron la belleza en el estadio y Vinicius otra vez fue el máximo protagonista.
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Las hermosas chicas brasileñas se hicieron presentes en el último partido de la fase de grupos ante Escocia.

 Alberto Boal / EFE
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Las cámaras de EFE captaron a varias en la grada y no dudaron en subirlas a su plataforma de fotografías.

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Más chicas apoyando a la selección de Brasil. Muchas de ellas fueron av er el regreso de Neymar.

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Ella fue una de las que más llamó la atención por su parecido a "Sara Carbonero", ex del portero del Real Madrid, Iker Casillas.

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Otra chica más identificada con los colores de Brasil.

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En la previa del partido, Ronaldinho esperó a los jugadores antes de entrar al campo para saludarlos.

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También dio la mano a Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil.

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Pero con Neymar tuvo un gesto muy especial. Dinho le dio un tremendo abrazo que fue captado por las cámaras del estadio.
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El show del partido se lo robó Vinicius, que en los primeros minutos aprovechó un error de la defensa de Escocia para marcar su primer tanto.

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Vinicius marcó doblete más tarde y así lo iba a celebrar con el banco donde Neymar aplaudia.

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Neymar se mostró feliz con el doblete de Vinicius ante Escocia.
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Matheus Cunha volvió a aparecer y marcó el último gol ante Escocia.

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El brasileño ya suma tres anotaciones en lo que va de Copa del Mundo.

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Todos los suplentes de Brasil celebraban con Vinicius tras un nuevo doblete en su carrera.

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Lo que todos esperaban, el regreso de Neymar...
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El brasileño entró para jugar unos minutos y sustituyó a Matheus Cunha.
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Ney miró al cielo y le pidió la bendición a Dios, ya que muchos esperaban su retorno.
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Ancelotti le dio la oportunidad de volver y el brasileño está muy agradecido con el DT italiano.
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Momento en que Neymar ingresó al campo para disputar sus minutos.
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Una de las jugadas de Neymar ante Escocia.

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