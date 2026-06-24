Lesionó a un rival y FIFA le impone un histórico castigo que sacude al Mundial

FIFA no perdonó a un futbolista luego de lesionar a un compañero de profesión durante el Mundial 2026. La sanción está confirmada.
Una jornada que debía ser de fiesta histórica para el fútbol canadiense terminó teñida de dramatismo y preocupación. El mediocampista Ismaël Koné sufrió una grave lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la Copa del Mundo, empañando el partido donde su selección consiguió un triunfo sin precedentes.
El compromiso transcurría con normalidad hasta que una durísima entrada del jugador qatarí Assim Madibo desató las alarmas. El impacto fue tan severo que el árbitro del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al infractor de forma inmediata.
Tras la acción, el partido se detuvo por completo debido a la gravedad de la situación. Los servicios médicos del estadio ingresaron rápidamente al terreno de juego con camillas para atender al futbolista afectado, quien yacía en el césped con evidentes muestras de dolor.
En un gesto de compañerismo y respeto, varios futbolistas de ambos equipos formaron un círculo humano. El objetivo de los deportistas era resguardar la privacidad de Koné mientras recibía la primera atención médica, en medio de un silencio absoluto de los aficionados.
El jugador de 24 años, que milita en el Sassuolo de la Serie A de Italia, tuvo que ser retirado en camilla. Afortunadamente, antes de abandonar el campo de juego, logró incorporarse levemente para saludar al público, lo que trajo un poco de alivio a los presentes en las gradas.
Poco después del incidente, Koné fue trasladado a un hospital en Vancouver donde fue sometido a una cirugía de emergencia. Los exámenes médicos previos confirmaron que el canadiense sufrió fracturas en la tibia y el peroné de su pierna izquierda.
Debido a la magnitud de la cirugía y el tiempo estimado de recuperación, los médicos confirmaron la peor noticia para el cuerpo técnico. El volante no podrá volver a tener actividad en lo que resta del máximo torneo internacional de selecciones.
La baja de Madibo complicó aún más el panorama para la selección de Qatar en ese partido. El equipo ya jugaba con un hombre menos desde el minuto 33 de la primera mitad debido a la expulsión previa de su defensor Homam El-Amin.
Con apenas nueve jugadores sobre el terreno durante todo el segundo tiempo, el conjunto asiático no pudo contener el ataque rival. El partido terminó con una dolorosa goleada por 6-0, un resultado que complica seriamente su permanencia en la fase de grupos tras haber caído también en el debut ante Suiza.
Tras evaluar la gravedad de la acción, las autoridades disciplinarias castigaron a Madibo con una suspensión de cinco partidos. Esta fuerte sanción, sin embargo, todavía puede ser apelada por la federación de su país ante el Comité de Apelaciones de la FIFA.
Este castigo se suma a la lista de las sanciones más severas en la historia de los Mundiales. El antecedente más cercano pertenece al italiano Mauro Tassotti, quien recibió ocho partidos de suspensión por un codazo que le rompió la nariz al español Luis Enrique en la edición de Estados Unidos 1994.
Por su parte, el récord absoluto de penalizaciones en Copas del Mundo lo sigue manteniendo el delantero uruguayo Luis Suárez. En Brasil 2014, el atacante recibió nueve partidos de suspensión y cuatro meses de inhabilitación completa tras morder al defensor italiano Giorgio Chiellini.
A pesar de la tristeza por la baja de su compañero, la selección de Canadá celebró su primera victoria en la historia de los Mundiales. El grupo dedicó el logro a Koné y prometió unirse más de cara a los próximos desafíos del campeonato.
El jugador Nathan Saliba, quien entró al campo precisamente para sustituir al lesionado, anotó el cuarto gol de la tarde. En su celebración, Saliba tomó la camiseta de Koné y formó el número ocho con sus manos en un emotivo homenaje que conmovió a los aficionados.
Buscando enmendar las consecuencias de su acción, Madibo acudió personalmente al hospital de Vancouver para disculparse con el canadiense. En la visita también estuvo presente el ministro de Deportes de Qatar, quien quiso manifestar su apoyo al futbolista lesionado.
La Federación de Fútbol de Qatar emitió un comunicado oficial destacando el encuentro entre los deportistas en el centro médico. La organización señaló que la visita refleja los valores del juego limpio y el respeto que debe prevalecer en el deporte.
Finalmente, la entidad qatarí concluyó su mensaje expresando sus mejores deseos para la evolución del mediocampista del Sassuolo. El organismo deportivo espera que el jugador pueda tener una pronta recuperación para regresar lo antes posible a las canchas.