¡Zidane volverá! Presidente confirma su acuerdo verbal: "El equipo no puede quedar en manos de cualquiera..."

Diallo no reveló el nombre del futuro seleccionador, pero al asegurar que ya conocía su identidad dio carta de naturaleza a las informaciones que apuntaban a la negociación con Zizou y, en cierta manera, confirmaba que las mismas habían llegado a buen puerto.Hasta ahora, el patrón de la FFF se había negado a dar ninguna pista sobre el futuro inquilino del banquillo de los 'bleus', respetuoso con el trabajo de Deshamps y con no interferir en el mismo de cara al Mundial.Pero en la entrevista con Le Figaro da algunas pistas: "Sí, conozco su nombre".