El último baile de Ochoa con México, la fiesta y ácida reacción de Faitelson

Guillermo Ochoa atajó por última vez en la portería del combinado azteca: la afición hizo tremenda fiesta tras pasar a la siguiente ronda del Mundial con paso perfecto y los comentarios de David Faitelson.
La selección mexicana derrotó por 0-3 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de 16avos del Mundial 2026, y de pasó le rindió un emotivo homenaje al portero Francisco Guillermo Ochoa.
Con el 2-0 parcial en el Estadio Azteca, el técnico Javier Aguirre se dio tiempo para un homenaje. En el minuto 78 decidió sacar al 'Tala' Rangel y meter al campo a 'Memo' Ochoa, quien sumó sus primeros minutos en su sexta participación en Copas del Mundo.
De esta manera, el guardameta de 40 años igualó a Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos tres futbolistas en toda la historia en disputar tres Mundiales. Ya en el terreno de juego, Edson Álvarez le entregó la capitanía como reconocimiento a su trayectoria en el 'Tri'.
Pero no muchos compartían la decisión del entrenador mexicano de meter a Ochoa para rendirle tributo. "Ahora hacemos homenajes en pleno Mundial. Nuestro fútbol es de risa", fue el ácido comentario del polémico periodista David Faitelson a través de su cuenta de X.
El tercer y último gol de México nació de los botines de Ochoa: un pelotazo que dejó pasar Santi Giménez, luego el 'Piojo' Alvarado tomó el balón y asistió para el remate de Fidalgo en el 93'. El aquero salió corriendo hacia el banquillo para festejarlo con Aguirre.
Ochoa no fue exigido durante sos 15 minutos sobre el campo y, una vez finalizado el encuentro, se dirigió hacia la afición azteca desde su portería y les agradeció por apoyarlo durante estos 20 años en la selección.
Seguidamente, Memo hizo el tradicional tributo que realizan los arqueros cuando se retiran: besar los postes, esos que en repetidas ocasiones lo salvaron de encajar un tanto y perder una eliminatoria.
Luego, el veterano guardameta se puso de rodillas sobre el césped y no pudo contener las lágrimas tras disputar su último partido con la selección mexicana. Todos los lentes apuntaban sobre la figura de Ochoa.
Cabe recordar que Ochoa viene atajando con el 'Tri' desde el 14 de diciembre de 2005 cuando debutó en un duelo amistoso contra Hungría. Formó parte del equipo en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, recordado por su tremenda actuación ante los locales; Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026.
Más tarde, Ochoa se reunió con sus compañeros y estos lo levantaron y lo aventaron por los aires. Se vivió un ambiente de pura fiesta en el coloso de Santa Úrsula.
Memo disputó un total de 153 partidos oficiales vistiendo la camiseta de la selección y se consolida como el portero con más encuentros jugados en toda la historia del equipo. En Copas del Mundo su registro es de 12 juegos, incluyendo el de ayer en la goleada sobre los checos.
Faitelson insistió en que no era el momento de homenajear a Ocho durante la competencia: "No me gusta que se haga en la solemnidad de un Mundial, donde, se supone, vienes a mostrar el nivel competitivo de tu fútbol. Para mí, con todo respeto a la trayectoria de Ochoa, le resta seriedad".
El guardamete se acercó a las graderías donde se encontraba su padre, quien lo felicitó por su carrera en la selección y le dio un fuerte abrazo. Todos querían compartir con Ochoa en su última aparición con el equipo.
Memo festejando con los tres hijos en común que tiene con su esposa Karla Mora. Los demás serían sobrinos del portero.
De esta manera, Guillermo Ochoa le pone punto y final a su historia como portero de la selección mexicana, salvo una lesión del 'Tala' Rangel en los 16avos de final lo volvería a colocar sobre el terreno de juego.
Pese a sus comentarios previos, Faitelson cerró el tema de Ochoa con esta imagen: "Sin palabras...".
Mientra tanto, ni la intensa lluvia, ni la Ley Seca (no hubo venta de alcohol) detuvieron a los más de 800 mil aficionados mexicanos que salieron a las calles de Ciudad de México para ver en pantallas gigantes el triunfo de la selección ante República Checa y posteriormente festejar la victoria y el pase a la siguiente ronda del Mundial.
"Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la capital el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos. ¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista!" apuntó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en redes sociales.
Fue precisamente en la avenida Reforma donde agregaron una serie de pantallas en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la avenida Insurgentes, y donde miles de hinchas se arremolinaron para atestiguar la tercera victoria del combinado que dirige Javier Aguirre.
La celebración por miles también sucedió en las otras dos sedes mundialistas en México, las ciudad de Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte) y en otras regiones del país.