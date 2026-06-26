Termina en la cárcel por prostituir futbolistas en España: está fue su sentencia

La Sección Octava de la Audiencia de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera (sur de España), ha condenado a nueve años y ocho meses de prisión a un entrenador de fútbol, J.L.M.J., por obligar a prostituirse e intentar convencer de ello a varios jóvenes futbolistas sudamericanos. Según ha avanzado el Grupo Joly y confirmaron a EFE fuentes del caso, el tribunal le ha impuesto esta pena como autor de dos delitos de determinación a la prostitución y otros cuatro en grado de tentativa.

La sala ha absuelto a un segundo acusado en la causa, el agente de representación D.I.M., para el que las acusaciones solicitaban diversas penas de cárcel. Según la sentencia, el intermediario absuelto seleccionaba a jóvenes jugadores en países sudamericanos, especialmente en Colombia, para trasladarlos a España y hacer pruebas deportivas. Para la estancia de los jugadores, este agente contactó con J.L M.J., quien asumió las labores de acogida, manutención y entrenamiento en Prado del Rey (Cádiz) entre octubre de 2019 y mayo de 2020. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los magistrados han declarado probado que los jóvenes procedían de familias con escasos recursos, llegaron a pasar necesidad alimenticia y necesitaron ayuda de Cáritas y de vecinos. Ante la imposición de pagos mensuales y la falta de dinero de los afectados, el condenado les propuso prostituirse con hombres a cambio de dinero mediante una aplicación de contactos. El procesado trasladaba a los jóvenes en su vehículo a zonas próximas a un centro comercial de El Puerto de Santa María y a un pinar de Rota, donde les instaba a prostituirse y luego les reclamaba el dinero.