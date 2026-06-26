Bicampeona se juega la vida: los partidos de hoy 26 de junio en el Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final este viernes 26 de junio con una jornada cargada de emociones. Se disputarán seis encuentros correspondientes a los grupos G, H e I, en los que varias selecciones buscarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final o quedarse con el primer lugar de sus respectivos sectores. La actividad comenzará a las 2:00 p.m con los compromisos del Grupo I. Francia se enfrentará a Noruega en un duelo que acapara gran parte de la atención por el enfrentamiento entre dos de las selecciones más fuertes del grupo y dónde se definirá al primer lugar. Al mismo tiempo, Senegal e Irak buscarán sumar los puntos necesarios para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Más tarde (6:00 p.m) será el turno del Grupo H, donde Uruguay y España protagonizarán uno de los partidos más atractivos de toda la fecha. Ambos equipos llegan con opciones de quedarse con el liderato, por lo que el encuentro promete ser uno de los grandes espectáculos de la fase de grupos. En ese mismo horario, Cabo Verde, la sorpresa de este Mundial 2026, se medirá ante Arabia Saudita en un partido que también tendrá influencia directa en la definición del grupo. Dependiendo de los resultados, cualquiera de las dos selecciones podría seguir soñando con la clasificación. La jornada concluirá con los dos compromisos del Grupo G. Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda, mientras que Egipto chocará contra Irán, en una definición que también repartirá los últimos boletos disponibles hacia la fase eliminatoria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con los grupos G, H e I llegando a su desenlace, el panorama de los dieciseisavos de final comenzará a tomar forma.

Todos los encuentros corresponden a la tercera y última jornada de la fase de grupos, por lo que se disputarán de manera simultánea dentro de cada sector para garantizar la igualdad deportiva y definir a los clasificados a los dieciseisavos de final.

Partidos de hoy (hora de Honduras)