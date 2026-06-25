¡Vibrantes! Definidos los primeros dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comienza a tomar forma en su fase eliminatoria. Este jueves quedaron definidos los primeros cruces de los dieciseisavos de final, con enfrentamientos de alto calibre que prometen emociones desde el arranque del mata-mata.

La selección de Países Bajos confirmó su liderato de grupo tras imponerse con autoridad por 3-1 sobre Túnez, mientras que Japón selló su clasificación al empatar 1-1 frente a Suecia. Los nipones avanzaron como segundos de grupo y el conjunto sueco aseguró su boleto como uno de los mejores terceros.

Los neerlandeses resolvieron el compromiso desde muy temprano gracias a un autogol de Ellyes Skhiri apenas al minuto 3. Posteriormente, Brian Brobbey amplió la ventaja y Jan Paul Van Hecke sentenció el encuentro para asegurar el primer lugar.