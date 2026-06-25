¡Vibrantes! Definidos los primeros dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comienza a tomar forma en su fase eliminatoria. Este jueves quedaron definidos los primeros cruces de los dieciseisavos de final, con enfrentamientos de alto calibre que prometen emociones desde el arranque del mata-mata.
La selección de Países Bajos confirmó su liderato de grupo tras imponerse con autoridad por 3-1 sobre Túnez, mientras que Japón selló su clasificación al empatar 1-1 frente a Suecia. Los nipones avanzaron como segundos de grupo y el conjunto sueco aseguró su boleto como uno de los mejores terceros.
Los neerlandeses resolvieron el compromiso desde muy temprano gracias a un autogol de Ellyes Skhiri apenas al minuto 3. Posteriormente, Brian Brobbey amplió la ventaja y Jan Paul Van Hecke sentenció el encuentro para asegurar el primer lugar.
Ahora, Países Bajos afrontará un desafío de alto nivel al medirse con Marruecos, una de las selecciones que mejor impresión ha dejado en la fase de grupos y que llega como uno de los equipos más peligrosos del torneo.
Por su parte, Japón tendrá una misión aún más complicada cuando enfrente a Brasil, líder de su grupo y comandado por un inspirado Vinícius Júnior. Los sudamericanos parten como favoritos, aunque los asiáticos buscarán dar una de las grandes sorpresas del campeonato.
Suecia, entretanto, deberá esperar la conclusión de la fase de grupos para conocer al rival que tendrá en la siguiente ronda. Los dieciseisavos de final comenzarán el próximo domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá en Los Ángeles. El conjunto canadiense terminó segundo de su grupo y cedió el primer puesto a Suiza, por lo que perdió la ventaja de ocupar la posición de líder en el cuadro.
Otro de los enfrentamientos ya confirmados será el que protagonizarán Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, programado para el miércoles 1 de julio en el Levi's Stadium de San Francisco.
CRUCES CONFIRMADOS DE LOS 16AVOS DE FINAL
Sudáfrica vs. Canadá
Brasil vs. Japón
Países Bajos vs. Marruecos
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina