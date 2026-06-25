Ecuador va por la épica ante Alemania: hora y por dónde ver hoy el partido

Ecuador ha dejado los deberes para el último día ante el rival más difícil de todos: Alemania. La 'Tri' necesita este jueves una victoria inédita ante los tetracampeones para evitar despedirse a las primeras de cambio del Mundial 2026. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario donde el combinado de Sebastián Beccacece definirá su futuro en el torneo tras caer en el último minuto contra Costa de Marfil (1-0) y ceder un inesperado empate con Curazao (0-0) en el Grupo E.



Dos resultados decepcionantes para una selección que apuntaba a ser la revelación después de unas brillantes eliminatorias sudamericanas en las que terminó en la segunda posición, por detrás apenas de Argentina. Alemania no se juega nada. Con seis puntos, se aseguró el liderato del grupo y ya espera a uno de los mejores terceros en los 16avos de final. Sin embargo, es la octava mejor selección del planeta y nunca regala nada. Ecuador está entre la espada y la pared: solo le vale ganar y esperar otros resultados. A la misma hora se disputará el Curazao-Costa de Marfil en Filadelfia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Beccacece está en la diana. Moisés Caicedo no puede hacerlo todo, a pesar de que es el ecuatoriano que más pases (169) y más centros (9) ha puesto en los dos primeros partidos.

Además, el ataque, liderado por Gonzalo Plata y Enner Valencia, ha exhibido una falta de puntería alarmante. El equipo remató 27 veces contra Curazao y fue incapaz de perforar la portería de Eloy Room. Con todo, hay notas positivas que dan lugar a la esperanza: es uno de los mejores equipos en recuperar el balón y acabar la jugada con un disparo a portería. Pero la montaña a escalar será alta y escarpada. Ecuador nunca le ha ganado a Alemania, con dos derrotas en dos únicos enfrentamientos. No obstante, el técnico Julian Nagelsmann tendrá que recomponer el la defensa tras la baja de larga duración de Nico Schlotterbeck, que no volverá a aparecer en esta Copa del Mundo.

El zaguero del Borussia Dortmund se dañó el ligamento medial del tobillo izquierdo en el primer tiempo del partido del sábado pasado contra Costa de Marfil y estará varios meses de baja. Su sustituto es Antonio Rüdiger, que viene de una temporada irregular con el Real Madrid marcada por los problemas físicos.

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