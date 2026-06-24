Así están los cruces de 16avos del Mundial tras confirmarse el Canadá vs Sudáfrica

El choque promete máxima tensión, ya que enfrentará a dos selecciones que lograron su boleto tras culminar en las segundas posiciones de sus respectivos sectores, pero que llegan con realidades y sensaciones muy diferentes.

La histórica e inédita ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene listos a sus primeros protagonistas. Canadá y Sudáfrica serán los encargados de inaugurar esta nueva fase del certamen el próximo domingo 28 de junio , en un electrizante duelo que se disputará en Los Ángeles a partir de la 1:00 de la tarde en Honduras.

La selección canadiense, uno de los tres países anfitriones de esta cita mundialista, tendrá que afrontar su primer gran reto logístico y futbolístico fuera de sus fronteras. El conjunto norteamericano dejó escapar el liderato del Grupo B tras ceder puntos ante Suiza, un resultado que los obligó a conformarse con el segundo puesto.

Debido a esto, el cuadro de la hoja de maple abandonará la comodidad de su localía por primera vez en lo que va del torneo para mudarse a territorio estadounidense, donde buscará mantener vivo el sueño del país organizador.

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Por su parte, los "Bafana Bafana" llegan a Los Ángeles con el ánimo por las nubes. Sudáfrica se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato al dar el golpe sobre la mesa en el Grupo A, el cual estuvo comandado por México.

La escuadra africana avanzó con paso firme y, aunque el emparejamiento los pone frente a una potencia de la CONCACAF, en el seno del equipo se respira un ambiente de pura ilusión. Los sudafricanos ven en Canadá a un rival de un calibre accesible que, a pesar de las complejidades naturales de una eliminación directa, les permite mantener intacto el sueño de seguir haciendo historia en el torneo más importante del planeta.