Piden repetir un partido del Mundial por este motivo y FIFA responde

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está que arde, y no solo por los goles. Tras perder el pasado sábado 20 de junio contra Paraguay, la selección de Turquía quedó eliminada del torneo. Aunque todavía les queda jugar un último partido de fase de grupos contra la selección norteamericana, los turcos están aferrados a un milagro fuera de la cancha: quieren que la FIFA repita el partido contra los paraguayos. ¿El motivo? Una insólita jugada que involucra al árbitro, un futbolista y un reloj. El partido estuvo lleno de tensión y jugadas dudosas. El momento más curioso de la jornada lo protagonizó el paraguayo Matías Galarza, quien no solo anotó el gol de la victoria para el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, sino que también desató la locura en las redes sociales.



En medio de un tumulto y una discusión en la cancha, el árbitro salvadoreño Iván Barton tiró su reloj electrónico sin darse cuenta. Galarza Fonda, que ya tenía una tarjeta amarilla, recogió el aparato del suelo. En las redes, muchos usuarios compartieron el video haciendo bromas o acusando al jugador de "robo", pero la realidad fue otra: el mediocampista levantó el reloj para protegerlo y evitar que alguien lo pisara. Sin embargo, antes de devolverlo, Galarza se colocó el reloj en su muñeca izquierda y jugó con él durante unos minutos.

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¿Hay posibilidades de repetir el juego?



La respuesta corta es no. Desde la FIFA no se ha abierto ningún tipo de investigación ni expediente por este caso.