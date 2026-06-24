Tabla de los mejores terceros del Mundial 2026 ¿Quiénes clasifican a 16avos?

La fase de grupos del Mundial 2026 se puso picante. Con el nuevo formato de 48 selecciones, quedar en el tercer puesto de tu grupo ya no significa armar las valijas y volverse a casa. Ahora, hay una segunda oportunidad muy valiosa, y todo se define en una tabla que promete drama hasta el último minuto. En esta edición, el torneo cambió: los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos se clasifican directo a los 16avos de final. Pero ojo, porque todavía quedan ocho lugares disponibles, y esos pases serán para los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.



La tabla de los mejores terceros funciona como un campeonato paralelo. Aquí no importa solo lo que pasa en tu grupo; hay que mirar de reojo lo que hacen las selecciones de las otras zonas. De los 12 equipos que terminen en tercer lugar, cuatro quedarán eliminados y ocho seguirán con vida. Por eso, en este Mundial un gol sobre la hora o una tarjeta amarilla de más pueden cambiar el destino de un país entero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cómo se define quién pasa?



Para armar esta tabla y desempatar a los equipos que no jugaron entre sí, la FIFA armó una lista de prioridades muy clara. Si hay empate, se define en este orden: 1. Más puntos: El que sumó más, clasifica. 2. Diferencia de gol: Los goles a favor menos los goles en contra. Cada gol cuenta. 3. Goles a favor: El equipo que haya metido más goles en total.



4. Juego limpio: Se castiga a los equipos con más tarjetas amarillas y rojas. ¡A portarse bien! 5. Ranking FIFA: Si todo lo anterior falla, pasa el que esté mejor ubicado en el ranking mundial.

