Concacaf decepciona: estas son las selecciones eliminadas del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su final tras trece días de nivel alto de competencia entre las 48 selecciones participantes.
Sin embargo, mientras algunos equipos celebran su clasificación otras ya comienzan el camino de regreso a casa.
Este miércoles 24 de junio se unió Qatar a las eliminadas del Mundial tras perder 3-1 ante Bosnia Herzegovina. El equipo de Julen Lopetegui se marcha a casa luego de conseguir el punto histórico ante Suiza (1-1) y ser goleados (6-0) por Canadá en la primera y segunda fecha, respectivamente.
Del mismo modo, Haití, selección que ya estaba eliminada desde la segunda fecha, tendrá que alistar sus maletas de regreso. A pesar de que no consiguieron ningún punto, los caribeños dieron un gran papel en un grupo muy complicado: cayeron 1-0 ante Escocia, 3-0 frente a Brasil y hoy dieron un partidazo ante Marruecos (4-2), donde anotaron su primer gol en el Mundial 2026.
Por otro lado, Panamá, la otra de CONCACAF, confirmó ayer su eliminación luego de caer 1-0 ante Croacia. A los canaleros les hace falta un partido, pero llegan sin ninguna posibilidad ante Inglaterra.
Una de las grandes decepciones de este mundial ha sido la selección de Europa, Turquía, quien iba como favorita de su grupo, pero las derrotas ante Australia y Paraguay los ha dejado fuera a falta de un partidos.
Conociendo esto, estas son las selecciones que están eliminadas hasta el momento del Mundial 2026.
SELECCIONES ELIMINADAS HASTA EL MOMENTO DEL MUNDIAL 2026
1-Jordania (ASIA)
2-Qatar (ASIA)
3-Túnez (ÁFRICA)
4- Haití (CONCACAF)
5-Panamá (CONCACAF)
6-Turquía (UEFA)