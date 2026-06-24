Concacaf decepciona: estas son las selecciones eliminadas del Mundial 2026

Sin embargo, mientras algunos equipos celebran su clasificación otras ya comienzan el camino de regreso a casa.

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su final tras trece días de nivel alto de competencia entre las 48 selecciones participantes.

Este miércoles 24 de junio se unió Qatar a las eliminadas del Mundial tras perder 3-1 ante Bosnia Herzegovina. El equipo de Julen Lopetegui se marcha a casa luego de conseguir el punto histórico ante Suiza (1-1) y ser goleados (6-0) por Canadá en la primera y segunda fecha, respectivamente.

Del mismo modo, Haití, selección que ya estaba eliminada desde la segunda fecha, tendrá que alistar sus maletas de regreso. A pesar de que no consiguieron ningún punto, los caribeños dieron un gran papel en un grupo muy complicado: cayeron 1-0 ante Escocia, 3-0 frente a Brasil y hoy dieron un partidazo ante Marruecos (4-2), donde anotaron su primer gol en el Mundial 2026.

Por otro lado, Panamá, la otra de CONCACAF, confirmó ayer su eliminación luego de caer 1-0 ante Croacia. A los canaleros les hace falta un partido, pero llegan sin ninguna posibilidad ante Inglaterra.