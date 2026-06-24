Bota de Oro Mundial: Vinicius se pone a tiro de Messi tras su doblete con Brasil

El ariete del Real Madrid ha marcado en los tres partidos del torneo, siendo el jugador MVP de Brasil también en los tres encuentros, lo que lo pone al mismo nivel de Messi que en dos juegos lleva dos premios.

El Mundial está cerrando la fase de grupo y con ella la tabla de goleadores está que arde. Vinicius se despachó con un doblete frente a Escocia, liderando la clasificación como líderes de grupo en la siguiente ronda.

La tabla la comanda el mejor jugador de la Copa del Mundo; Lionel Andrés Messi, quien suma cinco tantos. El delantero del Inter MIami ha marcado todos los goles que lleva Argentina en el torneo de FIFA. Luego, en segundo puesto hay tres jugadores con cuatro tantos, Vinicius Jr, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Esto indica que la Bota de Oro del Mundial se mantendrá apretada hasta que estos trenes choquen entre ellos en la última instancia del Mundial, lo que dejará un nuevo goleador, pues Messi todavía tiene asegurado dos partidos más, el tercero de grupos y el de dieciseisavos de final.

Más abajo viene otro enorme pelotón de jugadores con tres dianas y estos pueden colocarse a la cabeza en los próximos días: están Deniz Undav de Alemania, Matheus Cuhna de Brasil, Jonathan David de Canadá, Ismael Saibari de Marruecos y Johan Manzambi de Suiza; todos clasificados.

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Este ha sido uno de los mundiales donde las más grandes estrellas están anotando, pues también más abajo viene Cristiano Ronaldo que ya marcó dos con Portugal a falta de un partido de fase de grupos pendiente. Todavía no han asegurado su presencia en la siguiente ronda y es el reto del Bicho que ya es histórico al ser el único jugador en anotar en seis copas del mundo consecutivas.