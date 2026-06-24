EN VIVO: Neymar debuta en el Mundial 2026; Brasil está goleando a Escocia

Brasil se está enfrentando a Escocia por la última fecha del grupo C del Mundial 2026. Así se vive el MIN A MIN del partido:
ALINEACIONES DEL PARTIDO |
A casi una hora de moverse la pelota, Brasil confirma la alineación para buscar el liderato de su grupo. Ancelotti manda a Raphinha a la banca y Neymar estará en el banco de suplentes, donde se espera que tenga minutos.
Así sale Brasil ante Escocia por la última fecha del grupo C
Brasil: Alisson Becker, Danilo, Marquinho, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimares, Rayan, Cunha, Paquetá, Vini Jr.
En la banca quedan Neymar JR y Endrick, dos de los jugadores más pedidos por la afición brasileña.
Mientras que en Escocia, los titulares serán Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson; John McGinn, Kenny McLean, Lewis Ferguson, Scott McTominay,y Ben Gannon Doak.