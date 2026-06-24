  1. Mundial 2026

EN VIVO: Neymar debuta en el Mundial 2026; Brasil está goleando a Escocia

El Hard Rock Stadium de Miami será escenario del encuentro a partir de las 4:00 p.m, hora de Honduras, que decidirá el grupo C.

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Brasil se enfrenta a Escocia por la última fecha del grupo C del Mundial 2026

 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
24 de junio de 2026 a las 14:27

Brasil se está enfrentando a Escocia por la última fecha del grupo C del Mundial 2026. Así se vive el MIN A MIN del partido:


ALINEACIONES DEL PARTIDO |

A casi una hora de moverse la pelota, Brasil confirma la alineación para buscar el liderato de su grupo. Ancelotti manda a Raphinha a la banca y Neymar estará en el banco de suplentes, donde se espera que tenga minutos.

Así sale Brasil ante Escocia por la última fecha del grupo C

Brasil: Alisson Becker, Danilo, Marquinho, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimares, Rayan, Cunha, Paquetá, Vini Jr.

En la banca quedan Neymar JR y Endrick, dos de los jugadores más pedidos por la afición brasileña.

Mientras que en Escocia, los titulares serán Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson; John McGinn, Kenny McLean, Lewis Ferguson, Scott McTominay,y Ben Gannon Doak.


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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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