La impensada predicción que amenaza el Brasil vs Escocia y sería suspendido

La mujer ha asegurado que esto va a suceder y ha puesto su credibilidad en juego si esto no pasa: "Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo".