La impensada predicción que amenaza el Brasil vs Escocia y sería suspendido

El mundo del fútbol está en vilo por la impensada predicción que ha hecho una vidente brasileña de lo que ocurrirá en el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026.
Una controvertida vidente brasileña ha puesto el mundo del deporte patas arriba con una predicción impactante de lo que pasará en el Hard Rock Stadium de Miami durante este partido.
La médium y espiritista Anatércia da Silva Gonçalves, conocida como Vó Bahiana, se hizo viral en las redes sociales de varios países tras afirmar haber soñado que los jugadores de la selección brasileña eran transportados por extraterrestres durante el partido de este miércoles 24 de junio contra Escocia.
La protagonista es Vó Bahiana, una vidente con millones de seguidores en redes sociales. Según sus visiones recurrentes, un OVNI gigante aparecerá sobre el estadio durante el encuentro, provocando caos, gritos y posibles abducciones de jugadores, árbitros y aficionados.
Todo empezó con un primer vídeo donde relataba llorando lo que había visto en una de sus visiones: "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo el campo en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó".
“Vi naves descendiendo, luces brillantes y gente siendo llevada. Había llanto y sufrimiento. Esto ocurrirá hoy”, habría afirmado en videos que se viralizaron rápidamente.
La predicción, que ya circuló semanas atrás, ha sido reflotada por hinchas en TikTok, Instagram y X, con millones de vistas y ahoras del partido Brasil vs Escocia.
Aunque entre las 700 personas abducidas que ha calculado la propia Vó Bahiana, habían dos nombres en rojo que ha desvelado para ponerles en alerta. Se trata de, probablemente, los futbolistas más reconocidos de Brasil como son Neymar y Vinicius Jr: "Veía claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegaba".
Una angustia que todavía le persigue porque lo vivió con todo lujo de detalles: "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento". Revelación que ahora ha puesto en conocimiento de todos para compartir su preocupación: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso".
Con más de 24 millones de seguidores en Instagram, Vó Bahiana es una de las médiums más seguidas de Brasil.
Según se informa, sus habilidades mediúmnicas comenzaron a los 4 años, cuando percibía "presencias espirituales" y otros fenómenos. Los sueños premonitorios comenzaron a los 9 años, con visiones relacionadas con eventos futuros.
Según ella, varios de sus sueños se hicieron realidad, incluido uno sobre la muerte de la cantante Maria Mendonça; al parecer, soñó con que el avión de Marília se estrellaba días antes del accidente, que ocurrió el 5 de noviembre de 2021.
En el sueño, los jugadores que se habían llevado —entre ellos Vini Jr. y Neymar— le dejaron un mensaje: "Dijeron que yo, la abuela Bahiana, tenía que ayudar a la Tierra a salvar a la humanidad".
Vó Bahiana jamás imaginó que su predicción se volvería tan viral. Según ella, la historia ya ha llegado a 144 países y 28 idiomas diferentes; cualquiera que quiera comprobarlo puede consultar las historias destacadas en su perfil de Instagram.
Medios de comunicación como los periódicos británicos "The Sun" y "Daily Mail" informaron sobre la predicción de Anatercia: "FUERA DE ESTE MUNDO: una psíquica brasileña, visiblemente emocionada, predice un secuestro masivo por extraterrestres durante el partido de Escocia", reza uno de los titulares.
En sus artículos, los periódicos destacan el segundo video, grabado el día 12, en el que aparece llorando tras soñar, una vez más, con el secuestro masivo. Según ella, unas 700 personas serán llevadas por visitantes extraterrestres en una segunda nave espacial, que solo transportará a sus fans.
La mujer ha asegurado que esto va a suceder y ha puesto su credibilidad en juego si esto no pasa: "Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo".
Es más, se atrevió a recalcar la fecha en la que va a suceder: "Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido, en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos". Y lanza su última advertencia: "Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá".
Brasil se enfrenta a Escocia este miércoles en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026. El partido está programado para comenzar a las 4:00 PM (Hora de Honduras) en el Hard Rock Stadium de Miami.