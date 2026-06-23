Messi con duro rival: así se jugarían hasta el momento los 16vos de final del Mundial

Este martes ha terminado la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con los triunfos de Colombia, Portugal y Croacia y el empate entre Inglaterra y Ghana.
El miércoles 24 de junio inicia la tercera fecha de la fase de grupos, partidos que se jugarán de manera simultanea por cada grupo. Sin embargo, muchos están interesados en saber como quedarían los 16 vos de final.
Es por eso que Diario Diez te muestra como se jugarían hasta el momento sin haberse disputado la tercera fecha. Messi tendría que disputar un duro rival y Cristiano Ronaldo a una selección más baja tras el triunfo de Colombia.
Mundial 2026: 16 vos de final hasta el momento
Alemania vs Paraguay
Francia vs Suecia
Corea del Sur vs Suiza
Países Bajos vs Marruecos
Portugal vs Ghana
España vs Austria
Estados Unidos vs Algeria
Egipto vs República Checa
Brasil vs Japón
Costa de Marfil vs Noruega
México vs Escocia
Inglaterra vs Cabo Verde
Argentina vs Uruguay
Australia vs Irán
Canadá vs Bélgica
Colombia vs Croacia