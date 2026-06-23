Messi con duro rival: así se jugarían hasta el momento los 16vos de final del Mundial

Este martes ha terminado la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con los triunfos de Colombia, Portugal y Croacia y el empate entre Inglaterra y Ghana.

El miércoles 24 de junio inicia la tercera fecha de la fase de grupos, partidos que se jugarán de manera simultanea por cada grupo. Sin embargo, muchos están interesados en saber como quedarían los 16 vos de final.