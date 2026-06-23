Mundial 2026; eliminados y clasificados a 16avos y así está la tabla de posiciones

Durante la presente edición se clasificaron 48 selecciones, una cifra histórica en las Copas del Mundo, siendo esta la más grande; sin embargo de estos equipos solo avanzarán 32 a la próxima ronda, por lo que 16 selecciones se quedarán en esta Primera y las primeras ya han dicho adiós.

El Mundial 2026 comienza a definir su rumbo de cara a los Dieciseisavos de Final en el arranque de esta Jornada 2 de la Fase de Grupos, ya que empezamos a conocer qué selecciones ya se despidieron del torneo de la FIFA .

¿CUÁLES YA ESTÁN ELIMINADAS?

La primera selección eliminada del Mundial fue Haití luego de sufrir derrotas ante Escocia y Brasil. Días después se sumó Turquía, una de las decepciones del torneo, producto de las caídas contra Australia y Paraguay.

La sorpresa se dio en el Grupo D cuando el segundo equipo que se despidió del certamen fue Turquía, selección que a pesar de contar con una buena plantilla cayó por la mínima ante Paraguay, y en su debut perdió 2-0 contra Australia.

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En el Grupo F, Túnez es el seleccionado que se quedó sin oportunidades de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, pues cayó por goleada con Japón y sumó su segunda derrota para quedarse sin puntos y sin posibilidades.



La cuarta nación que cerró su participación de manera anticipada fue Jordania tras las derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).

Los Canaleros fueron la quinta selección que no tiene posibilidades matemáticas al perder por la mínima ante Croacia a falta de una jornada de esta Fase de Grupos.



SELECCIONES CLASIFICADAS

Por el momento, estos son los equipos clasificados a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia



ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL

