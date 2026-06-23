Mundial 2026; eliminados y clasificados a 16avos y así está la tabla de posiciones

El Mundial 2026 comienza a definir su rumbo de cara a los Dieciseisavos de Final en el arranque de esta Jornada 2 de la Fase de Grupos, ya que empezamos a conocer qué selecciones ya se despidieron del torneo de la FIFA.
Durante la presente edición se clasificaron 48 selecciones, una cifra histórica en las Copas del Mundo, siendo esta la más grande; sin embargo de estos equipos solo avanzarán 32 a la próxima ronda, por lo que 16 selecciones se quedarán en esta Primera y las primeras ya han dicho adiós.
¿CUÁLES YA ESTÁN ELIMINADAS?
La primera selección eliminada del Mundial fue Haití luego de sufrir derrotas ante Escocia y Brasil. Días después se sumó Turquía, una de las decepciones del torneo, producto de las caídas contra Australia y Paraguay.
La sorpresa se dio en el Grupo D cuando el segundo equipo que se despidió del certamen fue Turquía, selección que a pesar de contar con una buena plantilla cayó por la mínima ante Paraguay, y en su debut perdió 2-0 contra Australia.
En el Grupo F, Túnez es el seleccionado que se quedó sin oportunidades de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, pues cayó por goleada con Japón y sumó su segunda derrota para quedarse sin puntos y sin posibilidades.
La cuarta nación que cerró su participación de manera anticipada fue Jordania tras las derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).
Los Canaleros fueron la quinta selección que no tiene posibilidades matemáticas al perder por la mínima ante Croacia a falta de una jornada de esta Fase de Grupos.
SELECCIONES CLASIFICADAS
Por el momento, estos son los equipos clasificados a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026:
México
Estados Unidos
Alemania
Argentina
Francia
Noruega
Colombia
ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL