Cristiano Ronaldo se enoja con periodista por culpa de Messi: "¿Si puedes preguntar?"

Cristiano Ronaldo hizo historia este martes 23 de junio en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026. El delantero del Al Nassr anotó un doblete a sus 41 años y se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en seis mundiales distintos (desde el Alemania 2006 hasta el presente 2026).

Sin embargo, CR7 volvió a acaparar los reflectores en la zona mixta donde el delantero portugués protagonizó un momento viral al mostrar molestia cuando un periodista volvió a preguntarle sobre Lionel Messi.

La reacción de CR7 rápidamente se difundió en redes sociales, reavivando el histórico debate entre los dos futbolistas que han marcado una era en el futbol mundial.

IGNORÓ AL PERIODISTA

El periodista empezó preguntando: "Tras el doblete de Messi, Mbappé..." y fue ahí donde la reacción de Cristiano fue tajante: retiró la mirada, ignoró por completo el cuestionamiento del reportero y cedió rápidamente la palabra a otro comunicador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una contundente advertencia al siguiente en la fila: "¿Si puedes preguntar? Depende de la pregunta, si no, no te respondo".