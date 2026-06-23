"Le dije a Cristiano que no se retire; Messi juega en la MLS y sigue en la historia"

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, afirmó este martes que, tras el partido perdido 5-0 contra Portugal en el Mundial, le dijo a Cristiano Ronaldo "que no se retire", por el nivel que sigue luciendo a sus 41 años. "Yo me retiré hace muchos años, él sigue jugando. Le dije: quizás puedes jugar más años, no te retires; si estás así, ¿por qué no seguir?", dijo Cannavaro en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

Cristiano, de 41 años, anotó dos goles este martes y se convirtió en el primer jugador en la historia del Mundial en marcar en seis Mundiales distintos. "Hay mucha gente que piensa que jugar en Asia, como hace Cristiano, es perder el tiempo; en cambio, con 41 años tiene hambre. Messi juega en la MLS y sigue en la historia de los Mundiales, el fútbol ya no es solo Europa, el fútbol abrió las fronteras, el nivel está aumentando, Cristiano sigue siendo de los mejores de la historia del fútbol", destacó Cannavaro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Tiene un imán para marcar goles", bromeó. El seleccionador italiano se rindió ante el nivel de la selección portuguesa.