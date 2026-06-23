  1. Mundial 2026

"Le dije a Cristiano que no se retire; Messi juega en la MLS y sigue en la historia"

Cristiano recibió una petición del técnico rival al que humilló en el Mundial 2026.

Le dije a Cristiano que no se retire; Messi juega en la MLS y sigue en la historia

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en el Mundial 2026 ante Uzbekistán.
23 de junio de 2026 a las 14:14

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, afirmó este martes que, tras el partido perdido 5-0 contra Portugal en el Mundial, le dijo a Cristiano Ronaldo "que no se retire", por el nivel que sigue luciendo a sus 41 años.

"Yo me retiré hace muchos años, él sigue jugando. Le dije: quizás puedes jugar más años, no te retires; si estás así, ¿por qué no seguir?", dijo Cannavaro en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

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Cristiano, de 41 años, anotó dos goles este martes y se convirtió en el primer jugador en la historia del Mundial en marcar en seis Mundiales distintos.

"Hay mucha gente que piensa que jugar en Asia, como hace Cristiano, es perder el tiempo; en cambio, con 41 años tiene hambre. Messi juega en la MLS y sigue en la historia de los Mundiales, el fútbol ya no es solo Europa, el fútbol abrió las fronteras, el nivel está aumentando, Cristiano sigue siendo de los mejores de la historia del fútbol", destacó Cannavaro.

"Tiene un imán para marcar goles", bromeó.

El seleccionador italiano se rindió ante el nivel de la selección portuguesa.

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"Veo a Portugal en dinámica de equipazo, he visto muchos partidos de ellos, he visto muchas cosas, saben jugar muy bien por dentro, por fuera, como equipo. Los dos son buenos, pero Portugal tiene algo más que Colombia", dijo Cannavaro.

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