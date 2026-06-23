¿Para quién fue? La frase de Cristiano que paraliza al mundo tras su récord

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Tras anotar un espectacular doblete ante Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial 2026, el astro portugués lideró la clasificación de su selección a la fase eliminatoria y aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes dudaban de él.

Con estas dos anotaciones, "CR7" rompió un récord absoluto y solitario en la historia del fútbol: convertirse en el único jugador capaz de marcar en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo. Al terminar el encuentro, el delantero no ocultó su inmensa alegría por el rendimiento del grupo y por seguir agigantando su leyenda.